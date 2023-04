Nyakunkon a kerti sütögetések ideje

Faszenes, gázüzemű, elektromos. Mindenki másra esküszik. A Tudatos Vásárlók Egyesülete most jó néhány sütőalkalmatosságot tesztelt, hogy ezzel is segítse a döntést. Sőt, egy hibrid faszenes-gázüzemű verziót is vizsgáltak, ha valaki esetleg előnyben részesítené a 2in1 megoldásokat.

Tegnap, 13:26 | Szerző: Horváth Éva

