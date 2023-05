CIB: változatlanul stabil a hitelkereslet a kis- és középvállalkozásoknál Sikeres évet zárt tavaly a CIB Bank kkv-üzletága: a hitelek és egyéb kötelezettségek (faktoring- és lízingkihelyezések) állománya dinamikusan, a negyedével nőtt 2021-hez képest, és jelentősen meghaladta a teljes magyarországi vállalati hitelállomány 18 százalékos bővülési ütemét – közölte kedden a pénzügyi szolgáltató. Figyelemre méltó emellett, hogy a banki garanciák terén is nagyon jó eredményeket ért el a pénzintézet, hiszen a garanciaállomány csaknem 40 százalékkal gyarapodott 2022-ben. A kis- és középvállalkozói betétek állománya közben közel a harmadával emelkedett. A CIB adatai szerint 2023 első negyedévében még folytatódott az új hitelfolyósításoknál és az állománynál tapasztalható dinamikus növekedési trend: a kihelyezett hitelállomány a 2022-eshez hasonló ütemben, 24 százalékkal lett nagyobb. A gyors növekedési ütemet a betéteknél is sikerült tartani, miután itt is a tavalyihoz hasonló – 33 százalékos – volt a bővülés. A kis- és középvállalkozások finanszírozásánál továbbra is az agrárágazat, az autóipar és az egyesülési-felvásárlási piac (M&A) áll a fókuszban a CIB Banknál, de új ágazatként az egészségügy is megjelent a fontosabb szektorok között.