Hihetetlen, de tényleg olcsóbb lett a sajt és a kenyér, bár számos szolgáltatás drágult – grafikonon mutatjuk

Már a pénztárcánkon is látszik az inflációs fordulat, legalábbis a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kimutatásában. A legfrissebb, szerda reggel közölt inflációs adatok szerint bár áprilisban még mindig rendkívül magas, 24 százalékos volt a fogyasztói árak emelkedése éves alapon, ez már jóval kedvezőbb az év eleji csúcsokhoz képest, és számottevően csökkenni kezdett havi alapon az egyes termékek és szolgáltatások ára is.

A fehér kenyér ára hosszú hónapok után csökkenésnek indult, de még mindig rendkívül magas. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Hónapok óta nem volt példa, hogy egyszerre ennyi termék ára lefelé induljon el. Elsősorban az élelmiszereknél lehet kedvező változásokról beszélni, és bár így is rendkívül magasak az árak, de márciushoz képest rengeteg élelmiszer kerül kevesebbe. A kormányzati intézkedések hatására pedig várhatóan folytatódik az áresés.

Örülhetnek a húsevők

Bár a csirkemellfilé kilójának ára növekedett, a karaj, a pulykamellfilé, a virsli és még több hústermék ára is lefelé indult el. Szintén csökkent az 1,5 százalékos tej, a margarin és a rizs ára is, de főként az uborka, a trappista sajt és a fehér kenyér kilójának ára indult lefelé markánsan.

A trappista sajt kilója például tavaly augusztus óta nem volt ilyen alacsony, ami nagyban köszönhető a multiláncok akciózásainak is.

Erre hívta fel a figyelmet Regős Gábor, a Makronóm Intézet szakmai vezetője is, aki szerint kedvező hír, hogy az előző hónaphoz képest átlagosan már nem emelkedtek az árak, ilyenre legutóbb 2021 júniusában volt példa.

„Itt tehát megjelenik a bolti akciózások hatása, bár ez a várakozásoknak megfelelően egyáltalán nem nagymértékű és átfogó az árcsökkentés, az élelmiszerárak 20-30 százalékos mérséklődéséről természetesen nem beszélhetünk” – tette hozzá Regős Gábor.

Drágult a sör, a hamburger és a temetés is

Nem a legjobb hír a fesztiválszezon elé, de számos szolgáltatás és termék ára is drágult áprilisban. Ilyen például a hamburger és a sör is, de emellett a vöröshagyma, a sárgarépa és például a mosópor ára is megugrott egy hónap alatt. A férfi- és női hajvágás díja is folyamatosan emelkedik. Szintén jelentősen drágult az autóvezetői tanfolyam is, amely átlagosan már 334 ezer forintba kerül Magyarországon. A temetési szertartások árváltozásáról már többször írt a Világgazdaság, ezen a téren sajnos még nagyon messze van az inflációs fordulat, rohamosan emelkedik a koporsós és hamvasztásos temetések ára. Az előbbi átlagosan 385 ezer forintba, az utóbbi pedig 275 ezer forintba került áprilisban Magyarországon. Ez az emelkedés egyébként már a Gazdasági Versenyhivatalnak (GVH) is szemet szúrt, vizsgálatot indítottak az ügyben.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint a mai adat fényében továbbra is elérhetőnek tűnik az év végi egy számjegyű inflációs mutató, de a tartósan magas inflációs környezet veszélye még nem hárult el.

Könnyen lehet, hogy az év vége felé a lakosság nem a fogyasztást, hanem a megtakarítást helyezi előtérbe. Ez visszafoghatja a gazdaság teljesítményét, ugyanakkor a vállalatok átárazási erejét is korlátozhatja. Vagyis a jövő évi infláció lényegében azon múlhat, hogy a lakosság hogyan viselkedik majd

– tette hozzá Virovácz Péter.