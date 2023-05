A vissza nem térítendő uniós forrás mellett az európai uniós helyreállítási alap hitelrészét is lehívná Magyarország. Ez további 3000 milliárd forintot jelentene a vissza nem térítendő 2400 milliárd forint mellé. Ám ez utóbbit sem kapta még meg Magyarország, annak ellenére, hogy már minden előzetesen kért követelményt teljesített a kormány.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter már április közepén úgy nyilatkozott, hogy közel a megállapodás, nyárra megérkezhetnek az uniós pénzek. Most szintén ő erősítette meg azt az információt is, hogy a vissza nem térítendő mellett a helyreállítási alap hitelrészét is lehívná Magyarország, ez a már jelzett további 3 ezermilliárd forint.

Navracsics miniszter mindezt az ATV kérdésére mondta, amelyben arról érdeklődtek, hogy a magyar kormány hivatalosan benyújtotta-e már az igényét az Európai Bizottsághoz az uniós helyreállítási alap hitelrészére is. Ezzel kapcsolatban a miniszter közölte, hogy igen.

A bizottság azt kérte tőlünk, hogy jelezzük, hogy várhatóan fogjuk-e majd kérni, vagy nem. Jeleztük, hogy igényt tartunk rá, folyamodni fogunk. A részletekről pedig nyár végéig kell megállapodnunk

– erősítette meg Navracsics.

Kérdéses, hogy a kifizetésekre és a hitel lehívására mikor kerülne sor, hiszen a vissza nem térítendő támogatást sem utalta még Brüsszel. A követelményként támasztott 27 mérföldkövet tartalmazó törvénycsomagot Varga Judit igazságügyi miniszter múlt héten benyújtotta, és a parlament el is fogadta. Most a labda ismét Brüsszel térfelén pattog, ha rábólintanak, elindulhatnak a helyreállítási források Magyarországra.