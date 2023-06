Nem változtatott Magyarország államadósság besorolásán a Fitch Ratings, a londoni székhelyű hitelminősítő intézet péntek esti tőzsdezárást követően kiadott közleménye szerint továbbra is BBB osztályzatot tart érvényben negatív kilátással hazánk esetében.

Ahogy a hét elején írtunk róla, benne volt a pakliban, hogy Fitch követi a Standard & Poor’s januári döntését, és egy fokozattal visszavágja hazánk besorolását, miután az uniós pénzek kiutalását továbbra is bizonytalan, ráadásul a londoni cég az első felülvizsgálat alkalmával hazánk kilátását stabilról negatívra rontotta. A Világgazdaságnak nyilatkozó szakértők nagyjából azonos valószínűségét látták annak a forgatókönyvnek, hogy a Fitch ezúttal leminősíti Magyarországot, mint annak, hogy végül nem fogja.

Mindenesetre hazánk ezzel továbbra is befektetésre ajánlott kategóriában van mindhárom nagy intézetnél, legközelebb két hét múlva, július 7-én a S&P mond ítéletet Magyarországról.

A S&P januárban a szakértői várakozások ellenére minősítette le hazánkat a korábbi BBB kategóriából BBB– kategóriába, ami egy fokozattal van feljebb a bóvlitól. A döntés azért volt meglepetés, mert a cég vezető magyarországi elemzője októberi látogatásán azt mondta, egy kisebb forrásmegvonás még elbír az adósságbesorolásunk. Ugyanakkor a Moody's márciusban nem is vizsgálta a magyar adósságot.

Így látják Londonban a magyar gazdaságot

Értékelésükben arra hívják fel a figyelmet, hogy a Magyarország besorolását a "BBB" kategóriájú társaihoz képest erős strukturális mutatók, a beruházások által táplált gazdasági növekedés és a szilárd nettó FDI-beáramlás támasztja alá. Viszont ezeket ellensúlyozza a társaihoz képest magas államadósság, az unortodox költségvetési és monetáris politikai lépések, valamint a kormányzási mutatók romlása az elmúlt években (bár ezek még mindig a "BBB" minősítésű társaink felett vannak).Rámutatnak, hogy továbbra is bizonytalanság az uniós forrásokkal kapcsolatban: a Fitch továbbra is arra számít, hogy Magyarország megállapodásra jut az uniós forrásokkal kapcsolatban, de az esetleges kifizetések időzítése és mértéke továbbra is bizonytalan.

A Fitch várakozásai szerint a magyar gazdaság 2023-ban stagnálni fog. A nagyfrekvenciás mutatók szintén gyenge növekedést jeleznek 2Q23-ban. A belföldi kereslet idén zsugorodik, mivel a kétszámjegyű infláció a háztartások rendelkezésre álló jövedelmét terheli, a magas hitelezési költségek és az állami kiadások csökkentése pedig a beruházásokat sújtja. A nettó export az erős exportteljesítmény és a lassuló import miatt pozitívan fog hozzájárulni a növekedéshez.

Arra számítunk, hogy a növekedés helyreáll, és 2024-2025-ben átlagosan 3 százalékos lesz

- állapítják meg a londoni elemzők. Várakozásaik szerint a HICP-infláció a 2023. januári 26,2 százalékos csúcsról 2023 végére 8-10 százalékra lassul, így az egész éves átlag 17,7 százalékra emelkedik, ami a legmagasabb az összes EU-besorolású államadósság között, és jóval a jelenlegi 6,4 százalékos "BBB" medián felett van. Az infláció 2024-ben átlagosan 5 százalék lesz, majd 2025-ben visszatér a jegybanki cél közelébe, 3,1 százalékhoz.

Előrejelzésük szerint a költségvetési hiány a 2022-es 6,2 százalékról 2023-ban a GDP 4,1 százalékára csökken, ami némileg magasabb 3,9 százalékos kormányzati célnál, ez viszont a pesszimistább növekedési kilátásaiknak tudható be, bár megjegyzik, hogy a kormány eddig mindig tartotta vagy túlteljesítette az éves célokat. A bruttó államadósság a 2022-es 73,3 százalékról 2023-ra a GDP 68,1 százalékára csökken, 2027-re pedig 60 százalék alá. A csökkenés elsősorban a várható elsődleges többleteknek köszönhető. Mindazonáltal az adósság a jelenlegi 55,6 százalékos mediánhoz képest magas marad. Az adósságnak a versenytársakhoz képest viszonylag alacsony futamideje és a belföldi hitelfelvétel magasabb költségei miatt az államháztartási kamatfizetések a 2021-es 5,5 százalékról 2023-ra várhatóan a bevétel 9,0 százalékára emelkednek, ami meghaladja a jelenlegi 7,8 százalékos "BBB" mediánt.

Nagy Márton: töretlen a bizalom Magyarország felé

A Fitch értékelése is megerősítette, hogy a magyar gazdaság stabil lábakon áll és válságálló - közölte Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a hitelminősítő ítélete után.

A tárcavezető meglátása szerint Fitch ítélete azt bizonyítja, hogy a kormány intézkedései működnek, a gazdaság stabil, hazánkkal szemben pedig töretlen a bizalom.

A bizalom megerősödését jelzi az, hogy az elmúlt időszakban folyamatosan javul a magyar állampapír-piac hozamkörnyezete, amely egyértelműen a megjelenő többletkereslettel magyarázható: a hosszú távú, tehát a 10, 15 és 20 éves állampapírok kamata az egy évvel ezelőtti szinthez képest már mintegy 1 százalékpontot csökkent. Magyarország megítélése a nemzetközi pénzpiacokon is kedvező, amit jól tükröz, hogy nemrég az Eximbank és a Magyar Fejlesztési Bank is rendkívül jelentős érdeklődés mellett sikeres kötvénykibocsátást bonyolított le, 2,375 milliárd dollárnyi forrást sikerült bevonni a nemzetközi befektetőktől.