Az orosz–ukrán háború, az aszály, az energiapiaci árak hullámzása és általában a fogyasztói árak emelkedése, valamint az új közös agrárpolitika meglehetősen nehéz helyzetbe hozta a gazdákat, és megnőtt a források iránti igény. A kockázatos globális környezetben nagy segítséget nyújt a hitelintézeteknek és a vállalkozóknak is a mielőbbi hitelhez jutáshoz az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) által nyújtott kezességvállalás – áll az MBH Bank közleményében.

Manapság a fokozott kockázatok – háború, infláció, aszály, megemelkedett forrásigény – miatt nagy segítség a gazdáknak a hitelgarancia. Fotó: Shutterstock

„Az elmúlt évek bizonyították, hogy az élelmiszer-gazdaság stratégiai ágazat, amelynek kulcsfontosságú a finanszírozása. A mezőgazdasági kis- és közepes vállalkozások piacvezető finanszírozójaként a most aláírt megállapodás lehetővé teszi számunkra, hogy még gördülékenyebbé váljon a hitelezés, és elő tudjuk segíteni ügyfeleink sikeres gazdálkodását. Az AVHGA kiemelt partnerünk ebben” – jelentette ki Szabó Levente, a bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese az együttműködési megállapodás aláírása után.

Az AVHGA kezességvállalása mind az ügyfelek, mind a bank számára nagymértékben javítja a kölcsönhöz jutás esélyeit, és jelentős anyagi terhet vesz le a gazdák válláról.

Az ügyfelek az egyéb banki fedezetek kiváltása mellett időt és költségeket takaríthatnak meg általa. A kedvező díj ellenében elérhető kezességet országszerte az MBH Bank mintegy 40 Agrárcentrumában is igényelhetik a vállalkozások, családi gazdaságok. Az ügyintézést online végzik, az adminisztrációt a hiteligénylési folyamatokba építve a bank végzi.

Országosan negyven Agrárcentrumban is igényelhetik a vállalkozások a hiteleket. Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

„Az általunk nyújtott kezesség növeli a vállalkozások mozgásterét, és segítség lehet az átmenetileg pénzügyi nehézségekkel küzdő gazdálkodók esetében, továbbá akkor is, ha a vállalkozó eszközeit, ingatlanjait már jelzáloghitel terheli” – hangsúlyozta Herczegh András, az AVHGA ügyvezető igazgatója, hozzátéve, hogy akár gazdálkodói múlt nélküli vállalkozások és fiatal gazdák is igényelhetik a kezességet. „Az MBH Bank elődeihez, a Budapest Bankhoz, az MKB Bankhoz és a Takarékbankhoz is régóta tartó, szoros kapcsolat fűzött minket.”

Az MBH Bank több mint 15 ezer ügyfele számára biztosít forrást az AVHGA támogatásával, a kezességgel biztosított hitelek volumene meghaladja a 350 milliárd forintot.

Az ügyletek több mint 85 százalékát, összeg szerinti megoszlásban pedig mintegy 90 százalékát a hitelintézet Agrár- és Élelmiszeripari Üzletága kezeli, elsősorban a Széchenyi-kártya program elemeihez, az Agrár Széchenyi-ártyához és az Agrár Széchenyi Beruházási Hitelhez kapcsolódóan.

Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója kiemelte: „Az alapítvány kezességvállalása lehetővé teszi, hogy a klasszikus kereskedelmi banki szektor is egyre inkább részese legyen az agrárium finanszírozásának. Garancia, amelynek révén ügyfeleink előre tudnak lépni a bonyolultnak tűnő banki minősítésben. Ennek is köszönhető, hogy agrárportfóliónk rendkívül jó minőségű, nagyon alacsony a nem teljesítő hitelek aránya.”

Az MBH Bank és az AVHGA céljai között szerepel, hogy az ágazat speciális finanszírozási igényeit szem előtt tartva egyre inkább tudásalapú legyen az együttműködésük.