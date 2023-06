Rendkívüli időpontban, hétfő délelőtt fél 11-től tart kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Jó eséllyel a legújabb gazdaságvédelmi akciótervet jelentheti be a tárcavezető, amely sok ezer vállalkozást érinthet. Az eseményt élőben közvetítjük.

Fotó: Soós Lajos / MTI

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke épp egy hete, a Világgazdaságnak beszélt először arról, azt javasolják a kormánynak, hogy tekintse át a fix áron kötött céges energiaszerződéseket és teremtsen olyan helyzetet, hogy automatikusan csökkenjenek az ezekben szereplő árak. Úgy fogalmazott, hogy most meg lehet lépni, hogy a rossz szerződésbe ragadt vállalkozásokat kiszedjük belőle és egy kedvezőbb piaci kondíciókat biztosítsunk számukra.

A szerdai kormányülésen lényegében erről születhetett döntés, amelynek a részleteit most ismertetheti Gulyás Gergely.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter csütörtökön arról beszélt a Balatonalmádiban rendezett 16. Magyar Jogászgyűlésen, hogy a kormány már dolgozik azon, hogy lehetővé tegye az áramkereskedőkkel kötött szerződések felülvizsgálatát és szükség esetén akár a beavatkozást is. Hangsúlyozta, ha nem a kereskedő volt a hibás, hanem a cég, akkor is szükséges beavatkozniuk, mert a magas áramárak további recessziót és magasan megragadó inflációt hozhatnak. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a magyar vállalkozások egy- és kétéves, fix árakon kötött szerződéseinek átlagára 250 euró megawattóránként, miközben a tőzsdei árak 100 euró körül alakulnak jelenleg, ami makroszinten torzulást hoz a gazdaságnak.

Ezt lehet tudni a kormányzati intézkedésekről

Parragh László jelezte, a program kifejezetten a fix áras energiaszerződésekre vonatkozna, elsődlegesen az áramra.

Azért erre, mert itt látszik tömeges probléma, illetve szignifikáns eltérés a jelenlegi piaci ár és a tavaly megkötött megállapodások árszintje között

– mondta, hozzátéve, hogy a gáznál ugyancsak támadhatnak nehézségek, de ennek a nagyságrendje kisebb.

Azt is jelezte, hogy szükségesnek látnak egy feltételt támasztani a kormányzati segítséghez. Szerinte ugyanis kettős probléma állt elő: egyrészt az energiaszámlákat most kell kifizetni, másrészt el kell érni, hogy ezek a magas számlák ne épüljenek be hosszú távon a működésünkbe, versenyhátrányt okozva számunkra. Ehhez olyan beruházások kellenek, amelyek olcsóbb és hatékonyabb energiagazdálkodást tesznek lehetővé. „Mentsük, aki bajban van, de azzal a kitétellel, hogy a régi energiastruktúra nem maradhat. A cégek mentőövet kapnak és állami segítséget ahhoz, hogy olcsóbb energiamixük legyen. Ehhez a maguk erőfeszítéseit és erőforrásait is be kell tenniük, hogy hosszú távon az energiakitettségük jelentősen mérséklődjön” – érvelt.