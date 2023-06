A magyar emberek egészségügyi ellátása nem függhet külső körülményektől Varga Mihály pénzügyminiszter szerint, ezért stratégiai érdek az ágazat további erősítése, önellátásának fokozása. A tárcavezető a Budapesti Szent Margit Kórház Margit-napi ünnepségén elmondta azt is, hogy a kormány a 2024-es költségvetésben több mint 3200 milliárd forintot szán egészségügyi célokra – derül ki a Pénzügyminisztérium pénteki közleményéből.

Varga hangsúlyozta, a kormány azt szeretné elérni, hogy a jövőben a globális láncok megszakadása esetén is biztosítható legyen a hazai egészségügyi ellátás, ezért

indította el a járvány kitörését követően az Egészségipari támogatási programot, mely célul tűzte ki a hazai gyártóhelyek számának és kapacitásának növelését.

Fotó: Katona Tibor / MTI

A pénzügyminiszter elmondta, hogy a program eredményeként

Magyarország önellátóvá vált többek között az orvosi maszkok gyártásában, a védőfelszerelések és a kórházi gumikesztyűk előállításában is.

A jövő évi költségvetés egészségügyi forrásai kapcsán elmondta, hogy az idei évhez képest 420 milliárd forinttal fordít többet a területre a kormány. Ennek része az a mintegy 200 milliárd forintos fedezet is, mely az állami, az egyházi és az egyetemi intézmények ápolóinak jövő évi béremelésére irányul, miután júliustól 18 százalékkal emeledik az ápolók bére.

A tárcavezető beszélt arról is, hogy emelkednek a gyógyszertámogatásra, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira vagy akár a mentőjárművek beszerzésére fordítható források. Ráadásul

a jövő évi források a már megkezdett, egészségügyi ellátást javító intézkedések további finanszírozását, a tervezett fejlesztéseket és bővítéseket is lehetővé teszik.

Varga szerint a kormány a kezdetektől fontosnak tartja a hazai egészségügy fejlesztését, a 2010-es kormányváltás után az egészségügyben dolgozók megbecsülése és az infrastrukturális háttér megújítása terén évtizedes mulasztásokat kellett pótolni.

A tárcavezető arra is kitért, hogy a Budapesti Szent Margit Kórházban az elmúlt évek során számos fejlesztésre került sor. Megújultak a kórház terei, elindult a Mozgásrehabilitációs Osztály, korszerű CT-, MRI- és digitális röntgengépeket szereztek be, valamint a tüdőszűrő és a mammográfiás eszközpark is megújult. Az épület tetején kiépült napelemparknak az energiaárak megugrása után kiemelt jelentősége van.