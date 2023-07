Többek között a szakemberképzésre és a kutatás-fejlesztésre is kiterjedő együttműködési megállapodást írtak alá a Debreceni Egyetem (DE) és a BMW Group Gyár Debrecen vezetői az egyetem Learning Centerében kedden.

Az egyetemet fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke. Kossa György szerint

ha két világmárka – a BMW és a DE – találkozik, az erős üzenet az egyetemen tanuló hallgatóknak és a térség polgárainak.

Beszédében lehetőségnek nevezte, ha az egyetem segíthet egy ipari tevékenységet folytató gazdasági társaságot, hogy hozzáadott értékkel évszázados hagyományt vigyen tovább.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A mostani megállapodás keret és alap a jövőbeli együttműködésben – mondta Hans-Peter Kemser, a BMW Manufacturing Hungary Kft. elnök-vezérigazgatója, hozzáfűzve, hogy a BMW-nek hosszú távú elkötelezettsége van Debrecenben, ezért magasan képzett szakemberekkel kívánnak együttműködni. Elmondta azt is, hogy több egyetemi karral is tárgyalnak, de ez még csak a kezdet, reméli, az együttműködés a kutatásra is ki fog terjedni.

A cégvezető felidézte, hogy a Debreceni Szakképzési Centrummal (DSzC) már 2019-ben felvették a kapcsolatot, aminek eredményeként a duális képzés keretében szeptembertől százan kezdik meg a tanulást a BMW-nél, számukat a következő években háromszázra növelik. Kemser végül fontos mérföldkőnek nevezte, hogy aláírták az együttműködési megállapodást.

Az egyetem rektora, Szilvássy Zoltán pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy

a debreceni Magyarország legszélesebb képzési spektrumát kínáló egyeteme, így sokat tudnak nyújtani az oktatás, a képzés, az innováció területén.

Debrecen polgármestere, Papp László (Fidesz-KDNP) pedig arról beszélt, hogy napról-napra írják a város sikertörténetét. Elmodása szerint történelmi időszakot élünk, olyan változások, átalakulások zajlanak, amelyek következményeit, hogy milyen pozitív hatással lesznek az életükre, még az ott élők sem mindig értik.

A polgármester meggyőződését fejezte ki, ha van a városnak két olyan erős szövetségese, mint az egyetem és a BMW, akkor sikerül a talentumokat, a tehetséges fiatalokat helyben tartani. Debrecen sikerre van ítélve ezáltal is.