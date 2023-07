A népszerűséget nyilván az is növeli, hogy a magyar piacon először érhető el olyan mobilbanki applikáció, amelynek a segítségével számos biztosítás is köthető, továbbá a hozzájuk tartozó dokumentáció, kárbejelentés és -utánkövetés is elérhető. Kedvező, hogy mind az öt globális pénzügyi szolgáltató elektronikus pénztárcájába lehet digitalizálni a K&H bankkártyáit.