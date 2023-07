Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter kínai tárgyalássorozatának záróprogramjaként megbeszélést folytatott Pekingben Liao Linnel, a Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank (Industrial and Commercial Bank of China – ICBC) vezérigazgatójával. Az egyeztetésen elsősorban a magyar–kínai pénzügyi kapcsolatok előmozdítása, valamint új, elsősorban zöld- és infrastrukturális együttműködési lehetőségek kerültek szóba, mint az elektromobilitás és a megújulóenergia-termelés fejlesztése, az akkumulátorgyártás – számolt be hétfőn a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFK).

A GFK közleménye szerint Nagy Márton kihangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság és a magyar ipar biztonsága, a versenyképesség erősítése érdekében nagymértékben szükséges növelni az energiahatékonyságot, továbbá fejleszteni és bővíteni kell a hazai, elsősorban zöldenergia-termelési kapacitásokat.

Ehhez hazánk új projekteket dolgoz ki, amelyben számít a kínai pénzügyi szervezetek – így az ICBC – együttműködésére, tapasztalatára és tudására

– jelentette ki a tárcavezető.

A gazdaságfejlesztési miniszter hozzátette, hogy a magyar–kínai gazdasági együttműködés a virágkorát éli, Kínából egyre több befektetés érkezik hazánkba, így a kínai működő tőke aránya háromszorosa az uniós átlagnak, a kínai FDI állománya a következő években akár a 13 milliárd eurót is elérheti.