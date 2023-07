A csütörtökön közzétett májusi kiskereskedelmi adat negatív meglepetést hozott az elemzők szerint. Azonban míg Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető közgazdásza úgy véli, a lesújtó éves adat nem volt váratlan, Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza arról értekezik, hogy az éves visszaesés mérséklődése csak a csökkenő bázis eredménye. Suppan Gergely, az MBH Bank vezető elemzője szerint is elmarad a várakozásoktól a csütörtökön közzétett adat.

Abban viszont egyetért a két szakember, hogy a havi alapú csökkenés kellemetlen meglepetés,

ahogy arra is mind a ketten felhívják a figyelmet, hogy csak a létfontosságú termékcsoportok teljesítenek többé-kevésbé elfogadhatóan, és amin csak lehet, igyekeznek spórolni a vásárlóerejük apadásával szembesülő háztartások. Suppan szerint az élelmiszerüzletek forgalmában továbbra is erőteljes a visszaesés, amit részben a tudatosabb vásárlások és az élelmiszer-pazarlás elkerülése is okozhat. Az MBH Bank elemzője szerint erre utal az is, hogy az árbevétel növekedése elmarad a bérdinamikától, valamint a volumen csökkenése a reálbérek csökkenésétől. Ez azt jelenti hogy

a háztartások a megtakarításaikat növelik.

Az üzemanyag-forgalmi adatok kapcsán Regős kiemeli, hogy az éves alapon 25,9 százalékos csökkenés a tavalyi, árstop miatt kialakult magas bázis eredménye, Virovácz pedig a havi alapú 1,6 százalékos – havi szinten csökkenő árak mellett bekövetkező – eséssel magyarázza, hogy egyre többen spórolnak az autóhasználattal.

Mind a két közgazdász úgy gondolja, hogy a fogyasztás a második negyedévben visszafogja a magyar gazdaság teljesítményét, ám Regős szerint az infláció letörése mellett – amelyhez stabil forintárfolyamra van szükség – ez a későbbiekben változhat, igaz, csak fokozatosan. Virováz eközben azt írja, hogy a fogyasztás érdemben csökkenhet – nemcsak a második negyedévben, de az év egészében is. Suppan szerint az év egészét tekintve 6 százalékos csökkenés várható, de az év második felétől a várhatóan visszaeső infláció és ennek következtében az újra emelkedő reálbérek élénkülést hozhatnak, és a mélyponton már túl lehet a szektor.