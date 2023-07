Amikor a szomszéd országban háború dúl, és a veszélyek korában élünk, az önellátás jelentősége még inkább megnő. Ezért tekinthetjük kiemelt eredménynek, amikor egészségipari gyártócsarnokot avatunk Magyarországon – emelte ki a Medicor Zrt. egészségipari beruházásának átadásán, Budapesten Varga Mihály pénzügyminiszter.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A tárcavezető kijelentette, hogy a jelenlegi háborús helyzetben az ilyen valós piaci sikerek képeznek alapot ahhoz, hogy optimista szemlélettel tekintsünk a jövőre. Varga Mihály hozzátette, hogy az egész kontinensen egyre világosabban látszik, hogy Európa kilátásai az elhúzódó háború és a szankciók következtében nem kedvezők. A miniszter ugyanakkor úgy látja, hogy a magyar gazdaság a világjárvány után is gyorsan talpta tudott állni, és most, a háborús sokk után is ezt teszi,

a gazdaság már jövőre visszatérhet a korábban megszokott, 4 százalék körüli egyensúlyi növekedési pályára.

A tárcavezető szerint a magyar gazdaság ellenálló képességét mutatja a magas foglalkoztatottság, az alacsony munkanélküliség, az uniós szinten kimagasló beruházási ráta, valamint a csökkenő infláció, amelyet az év vége előtt egy számjegyűre szoríthatunk.

Varga Mihály emlékeztetett, hogy amikor a koronavírus-járvány kapcsán világossá vált, hogy az egészségiparban is növelni kell Magyarország önellátó képességét, a kormány azonnal lépett. 2020-ban a kormány elindította az Egészségipari támogatási programot, ennek az egyik eredménye a Medicor beruházása, amelyhez komoly kutatásfejlesztés is tartozik, hiszen a vállalat új lélegeztetőrendszereket és prototípusokat fejleszt. A miniszter hangsúlyozta, hogy az Óbudai Egyetem munkatársai, kutatók, tanárok és hallgatók, illetve a Medicor munkatársai fejlesztették ki a több szempontból is egyedülálló csoportos lélegeztetőgépet, illetve a már használatban lévő, kétféle mobil kórtermet is.