Néhány állami szakma kivételével nőhet idén a fizetések értéke Magyarországon

A külpolitikát a kormány határozza meg , az állam képviselete az államfő feladata - mondta Novák útjáról, szerinte a kormány álláspontja világos, Magyarország a visegrádi országokkal együtt ítélte el a Krím annexióját. Hangsúlyozta, nem akarat kérdése, hogy a nemzetközi jog érvényesüljön. bár szerinte az amerikai iraki beavatkozás kapcsán is ugyanennek fel kell merülnie. Szerinte az látszik az elmúlt évtizedekben, évszázadokban a nemzetközi jog tiszteletben tartás mindig relatív, ezt tette Oroszország is. Mi egyértelműen az azonnali tűzszünet és békemegállapodás alapján állunk - fogalmazott, hozzátéve, hogy az EU is ezt követte, ezért jött létre a minszki békemegállapodás. Napi 300-1200 ukrán katona veszti életét a kormány információi szerint az ukrán ellentámadás óta.