Nagy port vert fel az elmúlt hetekben a zéró tolerancia kérdése, mint arról a Világgazdaság is beszámolt: a kormányban is ellentétes vélemények sorakoztak fel azzal kapcsolatban, hogy eltöröljék-e a 2008-ban bevezetett teljes tilalmat. A jelenlegi szabályok szerint tilos alkohollal a szervezetünkben volán mögé ülni, még egy pohár sör is súlyos retorziót von maga után.

Fotó: Shutterstock

Ez egyébként csak néhány európai országban ilyen szigorú, a kormánynál pedig már régóta lobbiznak különböző szervezetek, hogy

módosítsanak a szabályon, mérsékelt alkoholfogyasztással még lehessen vezetni.

A zéró tolerancia eltörlését a Belügyminisztérium korábban kacsának minősítette, ám az Építési és Közlekedési Minisztérium azt közölte: felülvizsgálják a KRESZ-t, és ezzel együtt annak lehetősége is felmerült, hogy a zéró toleranciát is eltörölhetik, ám konkrétumok nem hangzottak el.

Most a parlament.hu-n olvasható egy írásbeli kérdés, amelyet az LMP-s Bakos Bernadett országgyűlési képviselő címzett Lázár János építési és közlekedési miniszterhez. A képviselő összességében – kitérve az Árpád hídon történt balesetre is – azt kérdezte a tárcavezetőtől, hogy valóban jó ötlet-e a zéró tolerancia eltörlése.

A kérdésre a miniszter helyett Ágh Péter, a tárca államtitkára válaszolt írásban. Az államtitkár – aki válaszában méltatlannak nevezte, hogy a zéró tolerancia kérdését összekeverte a képviselő az Árpád hídon történt balesettel – kiemelte: a boros szakma a saját érdekeit képviseli, ahogyan az szerinte egy demokráciában megszokott.

A zéró tolerancia kérdésére csak válasza legvégén tért ki, amikor azt írta: