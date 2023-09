Nemcsak a lakáshitelek piaca esett vissza az év első hét hónapjában, hanem látványosan esett az egy szerződésre jutó átlagos összeg is – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján közzétett adatokból.

Fotó: Kallus György

A jegybank statisztikái szerint az év első hét hónapjában közel 65 százalékkal, 307,2 milliárd forintra esett vissza a pénzügyi szolgáltatók által megkötött lakáshitel-szerződések összege, vagyis éves összevetésben majdnem a harmadára zsugorodott össze a lakáshitelpiac. Az új szerződések számánál szintén drasztikus visszaesés látható, ám korántsem akkora, mint a szerződéses összegben:

miközben 2022 januárja és júliusa között valamivel több mint 63 ezer lakáshitel-szerződést kötöttek a háztartások, addig idén az első hét hónapban 29,6 ezret, ez pedig nagyjából 53 százalékos esésnek felel meg.

Mindezek eredőjeként jelentősen csökkent az egy lakáshitel-szerződésre jutó átlagos összeg is: az idei első hét hónapban 10,36 millió forintot ért el, szemben az egy évvel korábbi 13,76 millióval. Fontos ugyanakkor látni azt is, hogy az idei, nem egészen 10,4 milliós átlag egyáltalán nem számít alacsonynak: a 2020 azonos időszakában mért értéktől éppen csak elmarad, a 2019 első hét hónapjában mért 9,21 millió forintot pedig jelentősen meg is haladja.

A lakáshitel-szerződések átlagos értékének idei visszaesése pedig jelentős részben azzal magyarázható, hogy az energiatakarékos, új lakóingatlanok vásárlására igényelhető NHP-s zöldhitel eltűnt a rendszerből. Utóbbinál ugyanis 2021 végén, illetve 2022 első felében kötötték meg a szerződéseket a bankok, ami a teljes lakáshitelpiac élénkítése mellett megdobta az átlagos kölcsönösszeget is, hiszen ennél a konstrukciónál (új lakásokról lévén szó) jellemzően több tízmilliós összegeket igényeltek az arra jogosultak.

A zöldlakáshitel hatásai egyébként nagyon jól látszanak a támogatott lakáshitelek összegének és arányának alakulásán is. Miközben 2022 első hét hónapjában még összesen 362,5 milliárd forintnyi olyan lakáshitelre szerződtek a bankok, amelyhez valamilyen állami támogatás kapcsolódott, addig idén júliusig mindössze 65 milliárd forintra. Ennek nyomán a támogatott lakáshitelek folyósításokon belüli aránya egyetlen év alatt 41,8-ről 21,1 százalékra olvadt.

Az persze, hogy a megkötött lakáshitel-szerződések száma el tud-e mozdulni a júliusig elért, nagyjából 4200 darabos havi átlagtól, azon is múlik, hogy az előttünk álló időszakban hogyan alakul át az állami ösztönzőrendszer, illetve – részben ezzel összefüggően – milyen irányba indul el a hazai lakáspiac. Az idei év egésze persze már biztos, hogy visszaesést hoz a lakáshitelek piacán, a kérdés csak ennek mértéke lehet.