Az MBH Jelzálogbank a továbbra is törékeny tőkepiaci környezetben is fenntartja rendszeres piaci jelenlétét. Kibocsátói részről azonban a folyamatos piaci jelenlét a mennyiségi és az árazással kapcsolatos szempontok alapján is alkalmazkodást igényel. A mostani kibocsátáson tapasztalt jelentős érdeklődés mindenesetre azt mutatja, hogy igény van a jelzáloglevelekre, amelyek változatlanul az egyik legbiztosabbnak tekintett befektetési lehetőséget jelenthetik