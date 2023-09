Mára közhellyé vált, de továbbra is igaz, hogy a gazdaság zöldtranszformációjához, a nettó zéró célok eléréséhez rengeteg forrásra van szükség. Nincs ez másképp a villamosenergia-termelésben sem, ahol a helyzetet fokozza az elektrifikáció prognosztizált térnyerése. A pénzen kívül további fontos tényező a vonatkozó ismeretek terjedése, amely a finanszírozók, a termelők és a fogyasztók esetében is kulcskérdés. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) az utóbbi években több lépést is tett e célok támogatása érdekében.

Az MNB Zöld tőkekövetelmény-kedvezmény programja

Az MNB Zöld Programja részeként 2020 során hirdette meg vállalati és önkormányzati Zöld tőkekövetelmény-kedvezmény (ZVT) programját, melynek célja – hasonlóan a lakossági testvérprogramhoz (ZLT) – a banki portfólióik zöldítése, vagyis a klímakockázati kitettségeik csökkentése. Ezt segíti elő, hogy a környezetileg fenntartható vállalati és önkormányzati hitelek, kötvények adott évi tőkekövetelményének egy részét vagy egészét elengedi a jegybank, ezáltal csökkentve e kitettségek tőkeköltségét.

A ZVT által elfogadott hitelcélok folyamatosan bővültek az évek során, de mindmáig a legfontosabb elem a program indulásakor meghirdetett megújulóenergia-termelés finanszírozása. A megújulók közt a naperőműparkok (76%) telepítéséhez kapcsolódó hitelügyletek dominálnak, majd kisebb részben a szél- és geotermikus energia, melyek eltérő mértékben ugyan, de minden nemzetközi sztenderd szerint hozzájárulnak a klímaváltozás mérsékléséhez.

A kínálat mellett a keresleti oldalra is hatnak a programok az elektromobilitás és az új építésű, sok esetben elektrifikált ingatlanfejlesztések révén. A ZVT hatására ugyanis az első elektromos hajtású járművek beszerzését és üzemeltetését finanszírozó ügyletek is elkezdtek megjelenni, míg a zöldkötvények zöme forrásfelhasználásként az energiahatékony ingatlanfejlesztést (60%) jelöli meg (építés, akvizíció, refinanszírozás). A ZLT esetében is megfigyelhető az új építésű ingatlanok koncentrációja, mely hitelek jelentős része az MNB Zöld Otthon Programja (ZOP) keretében folyósított hitel.

A ZVT-ben megvalósuló megújulóenergia-beruházások jelentős társadalmi-környezeti hatásokkal is járnak. Becsléseink szerint a megújulókapacitások révén mintegy félmillió tonna CO2-kibocsátás elkerüléséhez járultak hozzá a programok, ami az éves hazai kibocsátás mintegy 1 százalékára tehető. Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, a karbonemisszió csökkentése nem pusztán a nettó zéró célok miatt lényeges, hanem többek között az életminőség miatt is.

Zöld monetáris politikai eszköztár – NKP, NHP

A tőkekövetelmény-kedvezmény programok mellett említést érdemel még az MNB Növekedési Kötvény Programja (NKP) is. A program keretében kibocsátott vállalati kötvényekből a jegybank előre meghirdetett keretösszegig vásárolt – amennyiben azok legalább B+ vagy annak megfelelő hitelminősítéssel rendelkeztek –, a vásárlásokkal hozzájárulva a vállalatikötvény-piac likviditásához. A ZöldÁram tekintetében kiemelendő, hogy az NKP kötvényei között 4 db kizárólag megújuló energiát finanszírozó kibocsátás is szerepelt jelentősebb, közel 150 milliárd Ft-os értékben. Végül a jegybank – KKV-k számára, közvetetten kedvezményes konstrukciót biztosító – Növekedési Hitelprogramja (NHP) is hozzájárult a megújuló áramtermelés ösztönzéséhez, hiszen az NHP 103 milliárd Ft hitelösszeggel több mint 280 MW naperőmű finanszírozását támogatta.

Fenntarthatósági ismeretek bővítése

A tőkekövetelmény-kedvezmény programok létezése már önmagában jelentősen javítja a hazai pénzintézetek zöldismereteinek bővítését. A programok leírásában található, az uniós szabályozást (Taxonómia rendelet) alapul vevő definíciók támpontot nyújtanak a bankok fenntarthatósági hitelezésében. Az MNB azonban ezen túl, speciálisan a megújuló energiával foglalkozó tudásmegosztó rendezvényeket is tartott. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Zéró Karbon Központjával együttműködésben megvalósult Napenergia Fórum sorozat lehetőséget biztosított a finanszírozók és az iparági szereplők találkozására, az ismeretek megosztására. A tudásmegosztáshoz továbbá a jegybank több publikációjával is hozzá kíván járulni, például a hazai megújulóenergia-termelésnek (2020) vagy kifejezetten a naperőművi kapacitásoknak a finanszírozásával (2023) foglalkozó kiadványaival.

Bár a ZöldÁram cikksorozat jelen írással a végéhez ért, továbbra is fontosnak tartjuk a konstruktív szakmai diskurzust a témában. Ennek részeként az MNB szeptember 14-én ZöldÁram konferenciát szervez, melyen a hazai energiaszektor és az MNB prominens képviselői is felszólalnak.

