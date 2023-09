A legtöbb szakértő szerint a gőzállomás (egy gőzfejlesztő tartály, amelyhez a vasaló egy vékony csövön kapcsolódik) a legerősebb és leggyorsabb eszköz a vasaláshoz. A hagyományos gőzölős vasalóhoz képest többszörös a teljesítménye, ezáltal sokkal gyorsabban érhetjük el vele a ruhaneműk gyűrődésmentességét. A Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) azonban a fogyasztók érdekében semmit sem vesz készpénznek, csak amiről meggyőződik a gyakorlatban. Ezért most több terméket is teszteltek mindkét típus képviselőiből. Lássuk, melyek a legfőbb tanulságok!

A szakemberek többsége a gőzállomásos vasalók kényelmére és teljesítményére esküszik.

Fotó: Shutterstock

A TVE ezúttal 22 márka, 141 hazai boltban és webshopban megvásárolható 91-féle gőzölős vasalóját és 50-féle gőzállomását tesztelte nemzetközi fogyasztóvédő szervezetekkel együttműködve, egységes módszertan alapján, laboratóriumban.

Mint Dénes Júliától, az egyesület munkatársától megtudtuk, a legfontosabbnak tartott öt szempont alapján vizsgálták a termékeket:

• az eszköz tartóssága,

• a használat egyszerűsége,

• a gőzölős vasalás minősége,

• a gőzkibocsátás hatékonysága

• és a talp karcállósága szerint.

Bírja a strapát a vasaló?

Annál, aki gyakran vasal, kiemelt elvárás, hogy a vasaló bírja a strapát, ne legyen vízköves, ne duguljon el, képes legyen folyamatosan és akadálymentesen biztosítani a gőzt.

Ezért a teszteken rögtön 252 óra aktív vasalást modelleztek a termékekkel

– ismertette a TVE munkatársa. A tesztet végző szakértőknek szembesülniük kellett azzal, hogy bizony akadtak gőzölős vasalók és gőzállomások is, amelyek elvéreztek ennél a vizsgálatnál. A legkitartóbb termékeknek a Philips és a Tefal vasalói bizonyultak.

„Ettől azonban még ne könyveljük el a szóban forgó két márka minden termékét kiválónak” – figyelmeztet Dénes Júlia. Majd ellenpéldát is hoz: „például a Philips DST5030/20 5000 Series gőzölős vasaló vagy a Tefal SV9202 Express Protect gőzállomás nem tudja teljesíteni hosszú távú elvárásainkat a maguk kis gyenge eredményével.”

Vagyis egy bevált márkán belül is jó, ha kellő odafigyeléssel válogatunk. Ráadásul azon belül sem feltétlenül a drágább a jobb!

Ez utóbbi megállapítás egyébként sok termék esetében igaz, amit a különböző vizsgálatok is megerősítenek.

Fontos a termék és a felhasználó barátsága

A használat egyszerűségét 17 szempont szerint értékelték az önkéntes fogyasztóvédőknél. Ilyen alapos tesztfolyamat után nagy valószínűséggel mindenki rátalál az eredményekben arra, amelyik számára fontos, és kiderítheti, melyik vasaló lesz a legbarátságosabb számára.

Ha már muszáj vasalni, akkor legyünk a saját magunk legjobb barátja, és szerezzünk be egy olyan terméket, amelyik igazán megkönnyíti ezt a remek házimunkát.

Fotó: Shutterstock

Az Ufesa PL2410 gőzállomás például több szempontból sem bizonyult felhasználóbarátnak. Ami a legaggasztóbb, amellett, hogy nehéz mozgatni és tárolni, az az, hogy nem megfelelő a hőmérséklet szabályozása, és még az égési sérülés veszélye is fennáll. Ezek után ki szalad az áruházba vagy a laptop elé megvenni, megrendelni? Pedig csábító, hogy nem olyan drága: mindössze 30 ezer forintos átlagáron volt elérhető a tesztelés idején. „Ezzel szemben 33 ezer forintos átlagáron már elérhető például egy olyan gőzölős vasaló is, amely használhatósági és egyéb szempontok szerint is az élen végzett. Nem kérdés, melyiket válasszuk!”– jegyezte meg a TVE munkatársa.

Kisimítja vagy csak simogatja?

Háromféle szöveten is tesztelték a gőzölős vasalás hatékonyságát: poliészter-/pamut-, 100 százalékos pamut- és farmeranyagokon. A legjobb eredményeket gőzállomásokkal érték el a tesztelők, azonban közel sem annyival jobbat, hogy az magyarázatot adna a jelentős árkülönbségre a termékek között. A legjobban vasaló gőzállomások ugyanis 51–220 ezer forintos, míg a gőzölős vasalók 24–26 ezer forintos átlagáron voltak kaphatók a tesztelés idején.

100 százalékos pamut- és farmeranyagokon is próbára tették az egyes termékek teljesítményét.

Fotó: Shutterstock

Hiába a hosszas és aprólékos vizsgálatsorozat, a TVE munkatársai szerint az eredmények azt mutatják, hogy nem lehet egyértelműen bajnokot hirdetni gőzölős vasalás kategóriában. Egy-egy termék, még a legjobbak közül való is változó eredményességgel tudott megküzdeni a különböző szövettípusokkal.

Ha egyik vagy másik szövettípusból jellemzően több fordul elő a háztartásunkban, érdemes erre külön szűrni a teszteredményeknél, és aztán a számunkra leghatékonyabb vasalót választani.

Ha már muszáj vasalni, akkor legyünk a saját magunk legjobb barátja, és szerezzünk be egy olyan terméket, amelyik igazán megkönnyíti ezt a remét házimunkát. Csak tudnunk kell, hova nyúljunk a polcon!