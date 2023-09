Manapság az állampapíroknak jó adottságokat biztosít a kormány: 2019 óta nem kell fizetni 15 százalékos kamatadót a kamatokból szerzett jövedelemre, és papírok kamatait nem érinti a 2023-ban bevezetett kamatszocho sem. A kincstári számlavezetés ingyenes, az oda történő átutalás mentes a pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díj alól, sőt a befektetés utáni illetéket sem kell megfizetni – hívja fel a figyelmet megkeresésünkre Homa Péter, a Bankkártya.hu pénzügyi szakértője.

Fotó: Shutterstock

Igaz ez arra a kockázatmentes befektetésre is, amelyet a születéstől 18 éves korig soha nem késő elkezdeni. Bár ez esetben is igaz: minél előbb, annál jobb. Az előnyei olyan kimagaslók, hogy semmilyen más kockázatmentes befektetés nem érhet fel hozzá. A konstrukció neve: babakötvény.

A babakötvény kenterbe veri a PMÁP-ot is

A mostani befektetési zászlóshajónak számító Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) ráadásul nem csak magas kamatot fizet (jelenleg évi 14,5 százalékot), de azt még meg is fejeli évi 0,25 százalékos kamatprémiummal. Az alacsony címlet (1 forint) miatt gyakorlatilag bárki beszállhat az infláció feletti hozamot nyújtó befektetésbe. Bármilyen hihetetlen, a babakötvény még ennél többre is képes.

A babakötvény minden évben az infláció felett 3 százalékkal kamatozik, ami kimagasló befektetésnek számít a kockázatmentes befektetési piacon, főleg, hogy a kamatát nem terhelik állami elvonások

– mutat rá Homa Péter. Sőt, az állam egy szerény induló összeggel még be is száll a takarékoskodásba. Emellett százalékosan is támogatja a szülői befizetéseket.

A megtakarítás teljesen kockázatmentesnek számít, hiszen az állam vállal garanciát a visszafizetésre, és tetszőleges összeg elhelyezhető a számlára, a korábbi évi 120 ezer forintos befizetési korlát már megszűnt.

Nincs kötelező befizetés és befizetési határidő

A babakötvénynél a szülőnek nincs előírva semmilyen fizetési kötelezettség. Teljesen rá van bízva, hogy mikor és mennyit fizet be a gyermekének a babakötvénybe. Tetszőleges összeget befizethet havonta vagy rendszertelenül, esetleg egy nehezebb időszakban egyáltalán nem. A már bent lévő összeg mindenképpen kamatozik.

A babakötvénybe csak olyan pénzt érdemes befektetni, amiről le tud mondani a szülő vagy nagyszülő hosszú távon is.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A befizetéseket ráadásul az állam 10 százalékos, de egy évben legfeljebb évi 12 ezer forintos további támogatással egészíti ki. A gyermek születésekor pedig 42 500 forintot ad, amelyet a szülők közreműködése nélkül is elhelyez egy inflációval kamatozó kincstári letéti számlán. Ezt a gyermek akkor is felveheti 18 éves korában, ha a szülők egyáltalán nem nyitnak számára kincstári Start-számlát, és nem fizetnek be a babakötvénybe.

Egy korlátjuk azonban van a szülői befizetéseknek: a babakötvénybe fektetett pénzt nem lehet visszakapni a gyermek 18 éves koráig. Még akkor sem, ha netán rosszul megy a szekér, és épp szükség lenne rá

– figyelmeztet Homa Péter.

Ezért a babakötvénybe csak olyan pénzt érdemes befektetni, amelyről le tud mondani a szülő vagy nagyszülő hosszú távon is.

A babakötvény összegét a 18 éves fiatal felnőtt viszont elköltheti, mivel már nem kell igazolni a pénz felhasználását, és adóznia sem kell utána, beleértve a tőkét és a kamatot is.

„Tekintettel arra, hogy az állam a befizetéseket 10 százalékkal, de egy évben összesen legfeljebb 12 ezer forinttal támogatja, januártól decemberig 120 ezer forintnyi szülői befizetéssel lehet maximálisan kihasználni az állami támogatást. Azaz havi átlagban 10 ezer forint befizetésével” – magyarázza a pénzügyi szakértő. Már ekkora összeggel is több milliós nagyságrendű összeg jön ki a gyermek 18 éves korára, amely – különösen az utolsó években – jelentős kamatos kamatot hoz.

A gyermek számára a babakötvény hatékony segítségével akár több millió forintot is összespórolhatnak a szülők a 18 év során.

Fotó: Shutterstock

A szülő természetesen havi 10 ezer forintnál nagyobb összeget is befizethet gyermekének a babakötvénybe.

Annak a szülőnek is érdemes befizetnie a havi első 10 ezer forintot a babakötvénybe, aki más befektetési formában hisz, az infláció feletti folyamatosan magas kamatozás és a teljes adómentesség kihasználása érdekében.

„Ehhez hasonló nagyságú profit ugyanis a kockázatmentes befektetési piacon más konstrukcióval nem érhető el. Aztán a havi 10 ezer forint feletti összeget a szülő befektetheti abba a megtakarítási lehetőségbe, amelyben hisz” – tanácsolja Homa Péter.

A Start-számla nyitása után három évig várni kell

A gyermekek számára a babakötvény hatékony segítségével akár több millió forintot is összespórolhatnak a szülők a 18 év során, méghozzá akár már egy csekély összegű havi befizetéssel is. A szülői befizetések a magas kamat, a kamatadómentesség és a hosszú, akár 18 éves futamidő miatt igen jelentős összegre híznak a kamatos kamat miatt.

Sosem késő tehát elkezdeni a takarékoskodást, hiszen a babakötvény mögötti Start-számla a gyermek 18 éves koráig bármikor megnyitható. Azt azonban tudni kell, hogy a megtakarítást a gyermek csak akkor veheti fel, ha a Start-számlanyitás már legalább három éve megtörtént.