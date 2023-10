A magyar kormány is optimista: hamarosan érkezhetnek az EU-s pénzek

A Financial Times forrásai úgy vélekedtek, hogy az Európai Bizottság az eddigi feltételezésekkel szemben elfogadhatja a magyar igazságügyi reformot, méghozzá azért cserébe, hogy Magyarország ne álljon útjába az EU-s költségvetés megemelésének, amiből Ukrajna támogatását is finanszíroznák. Mindezek nyomán Navracsics Tibor, az EU-s források felhasználásáért is felelős területfejlesztési miniszter sajtótájékoztatót hívott össze, amelyen viszont nem hangzott el konkrétum, csak a sokszor ismételt remény, hogy az év végéig tényleg megszülethet a megállapodás.

5 órája | Szerző: Szűcs András

