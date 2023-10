Kihirdették az oktatási eszközök és módszertanok terén kiemelkedő, innovatív gyakorlatok elismerésére és támogatására létrehozott OTP Fáy Oktatási Innovációs Díj nyerteseit – közölte szerdán az OTP Fáy Alapítvány.

Csányi Sándor, az OTP Bank alapító-vezérigazgatója - Fotó: Schumy Csaba dfp@dfp.hu +36309634813

A díjátadó ünnepséget Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója nyitotta meg a díj alapítójaként. Beszédében utalt az innováció és az oktatás kiemelt szerepére a pénz világában is. A vezérigazgató szerint az OTP Bank sikertörténetében is fontos szerepet játszott a kreativitás és az innováció.

Hozzátette: kevesen tudják, hogy a bankműveletekről küldött SMS is az OTP újítása volt, a világon elsőként alkalmazták anno ezt a megoldást az ügyfelek tájékoztatására. Az állandó megújulás következtében az OTP ma is Magyarország legnagyobb bankja, pedig korábban az ÁBN-AMRO és a Postabank is a babérjaira tört, ám végül a süllyesztőben végezték.

Remélhetőleg, ez lesz a sorsa a jelenlegi kihívóknak is, persze csak és kizárólag fair piaci verseny következtében

– tette hozzá Csányi Sándor.

Három kategóriában osztották a díjakat

„Ahhoz, hogy a magyar oktatási rendszer megbízható, sőt, egyre jobb felkészültségű szakembereket neveljen, nemcsak minőségi felsőoktatásra, de biztos alapokra: színvonalas, a tehetséggondozás mellett a hátrányból indulók felzárkóztatására is alkalmas alap- és középfokú oktatásra van szükség.

Meggyőződésem, hogy ez utóbbi egy demokratikus, egészséges társadalom fundamentuma is. Az idén először kiosztott OTP Fáy Oktatási Innovációs Díjjal arra irányítjuk rá a figyelmet, hogy a magyar iskolákban színvonalas innovációs munka folyik, sok pedagógus dolgoz ki és használ új, jövőbemutató módszereket, amelyeket jó gyakorlatként érdemes szélesebb körben is megismertetni.

A jelentős pénzjutalommal járó díjjal a pedagógusokat és oktatási szakembereket arra bátorítjuk, hogy olyan új eszközöket, megközelítéseket alkalmazzanak, amelyek fokozzák a tanulás eredményességét, a tanítás minőségét, és hozzájárulnak a 21. századi kompetenciák, köztük a digitális műveltség elsajátításához” – folytatta ünnepi beszédét Csányi Sándor.

A több mint 20 millió forint összdíjazású díjat három kategóriában – általános iskola alsó tagozat, felső tagozat, valamint középiskola – ítélték oda. A közel 300 beérkezett pályázat a legkülönfélébb oktatási területekhez kapcsolódik: alapkészségek (írás, olvasás, matematika), logopédia, zene, képzőművészet, történelem, STEM tárgyak (tudomány, technológia, mérnöki tudományok és matematika), atomfizika, nyelvtanulás, agrártananyagok, egészségre nevelés és személyiségfejlesztés.

Az eseményen részt vett Varga Mihály pénzügyminiszter és Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke is.

Varga Mihály pénzügyminiszter, Csányi Sándor és Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke - Fotó: Schumy Csaba dfp@dfp.hu +36309634813

A nagydíj a Redmenta Edutech Kft-hez került

Az Aáry-Tamás Lajos oktatási ombudsman, Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese, Csejtei Ildikó, az OTP Fáy Alapítvány ügyvezetője, Érdi Péter számítógépes agykutató, valamint Polgár Judit nyolcszoros sakkolimpikon által alkotott zsűri döntése alapján arany fokozatú elismerést kapott Mészáros Zsuzsanna budapesti rajztanár, Csányi Csilla Zita győri logopédus – aki a bankelnök névrokona –, valamint a Redmenta Edutech Kft.

Ezüst díjat nyertek a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének és az MTA-SZTE Digitális Tanulási Technológiák Kutatócsoportnak a munkatársai, továbbá Csóti Melinda kecskeméti pedagógus és tanítványa, Kovács János, valamint a Herman Ottó Intézet és a Multilearn Digitális Tartalomszolgáltató Kft. csapata.

Bronz díjban részesült a Köninger Szilárd Junior Príma-díjas építész által képviselt CAN Architects, a Makerspace Központi Digitális Alkotóműhely, valamint Zsigó Zsolt Miklós, nyíregyházi matematika-fizika szakos tanár. A nagydíjat a Redmenta Edutech mesterséges intelligencia-alapú tartalomkészítő alkalmazásának fejlesztői vehették át.

Közel 300 pályázat érkezett az alapítványhoz

A zsűri egy különdíjat is odaítélt Versényi Anna debreceni tanár-pszichológus kamaszok számára kifejlesztett, önsértés megelőző, mentális egészség helyreállítását célzó programjának.

A végeredmény a beadott pályázatok minőségére, a kezdeményezés pedagógiai és innovációs értékére, hatókörére, valamint az eredményességére adott pontszámok alapján alakult ki.

„Az, hogy már első évben ilyen sok, közel 300 pályázat érkezett, minket is meglepett. Ez az érdeklődés nemcsak azt jelenti számomra, hogy jelentős innovációs tevékenység zajlik a magyar oktatásban, hanem azt is, hogy sok lelkes, motivált pedagógus van, akiknek szükségük van az elismerésre” – mondta Csejtei Ildikó, az OTP Fáy Alapítvány ügyvezetője.