Újabb fejlesztések a Festetics-kastélyban

„A fejlesztések távlati célja a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában meghatározott célok elérése. Ezek alapján 2030-ra a keszthelyi Festetics-kastély a Balaton történelmi miliőjű, négy évszakos élményparkja és így a térség top 5 családbarát attrakciójának egyike lesz, amely többnapos minőségi turisztikai élményt kínál a látogatóknak” – jelentette be Farsang Csaba, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési NKft. (NÖF) ügyvezető-helyettese.

Farsang Csaba szerint fontos, hogy a kastély programjai minél több külföldi turistának is felkeltsék az érdeklődését.

Fotó: Zala Megyei Hírlap / Péter B. Árpád

Farsang Csaba kiemelten fontosnak nevezte, hogy programlehetőségeivel a kastély a külföldi vendégeket is megszólítsa, ezért elengedhetetlen, hogy a kiadványok több nyelven is elérhetők legyenek. Szerinte ez a 2,5 milliárdos projekt is hozzájárul ahhoz, hogy a hazaiak mellett a potenciális külhoni látogatókat is idevonzzák.

Már augusztusra teljesült a bevételi terv

Az idei főszezonban 177 ezer, az ősz kezdetéig pedig összesen 215 ezer látogató kereste fel a Festetics-kastélyt, amely január óta 164 millió forint költségmegtakarítást ért el.

A minap Oláh Zsanett, a NÖF Nkft. ügyvezetője arról is beszélt, hogy Magyarország leglátogatottabb kastélya augusztusra már teljesítette az idei üzleti tervében szereplő árbevételt.

A turisztikai látványosság csak a május–augusztus közötti időszakban több mint 177 ezer látogatót fogadott, akik összesen 627 ezer jegyet váltottak a különböző attrakciókra.

Majd hozzátette: „A turisztikai szezonban ötven tematikus rendezvény egészítette ki az állandó kiállításokat, vagyis minden harmadik napon volt egy rendezvény a kastélyban vagy a kastélykertben.”

Több új projektet is megkezdtek

Az ügyvezető elmondta, most is vannak megkezdett projektek, ilyen például a Vadászati Kiállítás és a kerti kisvasút nyomvonalának bővítése, a fegyverfolyosó és a fehér tükörterem felújítása vagy épp a kastély állandó és modellvasút-kiállításának fejlesztése új, interaktív elemekkel.

E beruházás része lesz az enteriőrkiállítás fejlesztése:

az év végéig elkészül két főúri lakosztály rekonstrukciója, amelynek keretében korhű módon helyreállítják a hercegi gyerekszobát, illetve a szobalány lakóhelyiségét. Itt kordonok nélkül vehetik majd szemügyre a látogatók a műtárgyakat.

Ezen túlmenően felújítják a kastélyparkban álló hajdani fejőházat, amelyben történelmi játszóházat és múzeumpedagógiai foglalkoztatóteret alakítanak ki, három termet pedig kiállítótérként rendeznek be.

Visszakapcsolnák Keszthelyt a lovassport nemzetközi vérkeringésébe

Farsang Csaba külön felhívta a figyelmet, hogy a Festetics család több száz évvel ezelőtt számos kulturális és gazdasági értéket teremtett, s ezek közül is kiemelkedik a felbecsülhetetlen értékű keszthelyi kastély és annak parkja.

A NÖF Nkft. várakozásaink szerint a beruházás eredményeként tovább nő a térség turisztikai súlya.

Fotó: Zala Megyei Hírlap

A mostani projekt célja, hogy korhű környezetben idézzék meg a főúri család fénykorát, rekonstruálva a fenékpusztai majorság eredeti funkcióját.

Olyan turisztikai attrakciókkal kívánják bővíteni a majorságot, amelyek számot tarthatnak a hazai és a külföldi látogatók érdeklődésére. A lovaskiállítással és az itt kialakítandó ménes élményével különleges hangulatú, többfunkciós szabadidőparkot hoznak létre.

A Fenéki Ménes Emlékmúzeum és Kulturális Rendezvényközpont gulyaistállójában klasszikus, a borjúistállóban pedig interaktív eszközökkel mutatják be a hajdan Európa-hírű ménes történetét, a Festetics család lótenyésztő munkáját, valamint versenyzési szokásait, eredményeit.

Az igazgatóhelyettes elmondta, táborhelyeket is kialakítanak, így Fenékpuszta a környék lovastáborközpontjává válhat. A felújított istállóépületek pedig lehetőséget adnak arra, hogy azokban tematikus rendezvényeket, kiállításokat szervezzenek.