A hazai kis- és közepes vállalkozások digitális edukációját látja a fejlődés kulcsának a legtöbb iparági résztvevő, sőt, a kormányzat is – ez volt a vezérfonala az ipar 4.0 digitalizációs kerekasztalnak a Business IT-konferencián, a Magyar Zene Házában, ahol Áder János volt köztársasági elnök nyitotta meg az előadások sorát.

Fábián Gergely elégedetlen a hazai kkv-k digitalizációs tudásával.

Fotó: Lakatos Péter

Áder János a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökeként a fenntarthatóság felől közelített a digitalizációhoz és a fejlődés kapcsán Európában és a világban elfoglalt helyünkhöz. Az ipar 4.0-ról szóló kerekasztal résztvevői viszont már inkább arról tárgyaltak, hogy miként húzható fel a hazai kkv-k fejlettsége, ezáltal mennyivel javulhat a költséghatékonyságuk, ennek mi lehet a haszna a végfelhasználóknál – és hogy minderről mit gondol a magyar kormányzat.

Lesz ipar 4.0-pályázat, amint Brüsszel felolvasztja a forrásokat

– közölte például Fábián Gergely iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár, aki nyomban hozzátette, további edukációra is lehet számítani.

Szerinte azon megoldások terjedhetnek el, amelyek a legkézzelfoghatóbbak, ilyen például a prediktív karbantartás, valamint az energiahatékonyság és a mindezt összefogó digitalizáció.

Mennyire jósolható előre a motor elromlása?

Mélyebbre kell hatolni annál, mint hogy bemutatótermekben nézelődjenek a magyar gazdaság szereplői! – folytatta Fábián Gergely, aki csalódottságát fejezte ki például a kiberbiztonsági fejlesztések kezdetlegessége miatt, valamint hogy

a hazai kkv-k akár még definíció szintjén sincsenek teljesen tisztában az ipar 4.0 mibenlétével, nemhogy alkalmazzák a mindennapokban.

Ezt a gondolatmenetet vitte tovább Bukovácz Kristóf, a SICK Értékesítő és Szolgáltató Kft. sales engineerje, aki szerint az autóipar már tíz-tizenöt éve is ott tartott, amit ma a kkv-k ipar 4.0-nak vélnek.

„Mi a motor rezgéséből meg tudjuk mondani, hogy két-három hét múlva el fog romlani, ezáltal jó előre betervezhető a javítás” – jelezte Bukovácz Kristóf, kiemelve, hogy ez mekkora anyagi megtakarítást jelenthet. Szerinte a folyamatosságot előtérbe kell helyezni, ide tartozik a mérés és ellenőrzés és a Fábián Gergely által említett prediktív karbantartás is.

Képbe kell helyezni a kkv-kat

Kozó Gábor, az Evosoft Hungary programigazgatója rámutatott, hogy nekik prezentálniuk kell az ügyfeleknek, hol képződhet megtakarítás és megtérülés. Ennek a nehézsége, hogy ez pénzben nem mindig kifejezhető, lehet, hogy az lesz az előny, hogy rugalmasabbá válik a rendszer, ami válság idején a túlélést jelentheti egy vállalatnak.

Rendszerbe integráltan érdemes digiálisan fejleszteni.

Fotó: Shutterstock

Ujhegyi András, a Delta Systems kereskedelmi vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy rendszer-integráció nélkül nem fog működni az ipar 4.0. Ő is kitért rá: a kkv-knál fontos az edukáció, hogy képbe kerüljenek, mivel lehetnek gondjaik, és mik lehetnének rájuk a megoldások. Minden ugyanoda mutat, hogy nekik hatékonyabbá kell válniuk, mert ezáltal tudnak több pénzt megtakarítani és termelni.

Megéri kicsiben is elkezdeni

A beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy nemcsak a rendszer-integráció, hanem a holisztikus szemlélet sem elhanyagolható, mivel nem kiemelhető egyetlen probléma vagy egyetlen munkafolyamat sem.

Ilyenkor fordul elő, amikor látjuk a bezacskózott robotokat a raktárban

– összegzett Ujhelyi András. Bukovácz Kristóf hozzátette: a legjobb energia a nem elhasznált energia, avagy az energiaválság haszonnal is járt, mert rákényszerített a digitalizációra, ez pedig hatékonyságnöveléssel járt. Ugyanakkor megéri kicsiben is elkezdeni, bármekkora fejlődés is fejlődés.