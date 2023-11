Arról megoszlanak a vélemények az előrejelzésekben, hogy Lengyelország vagy Magyarország növekedése lesz-e a nagyobb: a bizottság Lengyelország (2,7 vs. 2,4 százalék), míg az IMF és az EBRD hazánk (3,1 vs. 2,3 százalék, illetve 2,8 vs. 2,7 százalék) esetében vár hajszálnyival nagyobb növekedést