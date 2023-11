Egy számjegyű infláció: még egy öröm a nyugdíjasoknak mára

Fontos mérföldkőhöz érkezett októberben az infláció, a 9,9 százalékos érték mögött több kedvező meglepetés is áll. Ami az eddigi elemzésekből is kiderül, a 10 százalék alatti értéket úgy sikerült elérni, hogy a havi ütemű drágulás megállt, így az éves adat is kedvező tudott lenni. Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője lapunknak azt mondta, az egyik meglepetést az élelmiszerek árának csökkenése jelentette. Ezen belül érezhetően olcsóbb lett a zöldség-gyümölcs, amiben az erősebb forintárfolyamnak és az energiaárak csökkenésének is lehetett szerepe. Az elemző szerint pontosan emiatt lehetett az októberi inflációs adatnál még kedvezőbb a nyugdíjas infláció 9,1 százalékos mértéke, ugyanis a nyugdíjas fogyasztói kosárban hangsúlyosabb tételt képviselnek az élelmiszerárak és a háztartási energia. Az idősek így pénteken két jó hírt is kaptak, a nyugdíjas infláció mértéke mellett a másik az, hogy átlagosan közel 80 ezer forinttal több pénz érkezik ebben a hónapban nekik.

Az árfigyelőnek is volt szerepe abban, hogy pont az élelmiszerek ára csökkent.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Az élelmiszerárakon belül kiemelhető még Németh Dávid szerint a tejtermékek árának csökkenése, bár elsőre nem tűnik látványosnak. Hozzátette még, pozitív trend az is, hogy a feldolgozatlan élelmiszer ára csökkent, mert ez kihat a feldolgozottakra is. A pozitív árváltozásban ezeken kívül szerepe lehetett még az árfigyelőnek is, amelynek hatására a szereplők nem voltak érdekeltek az áremelésben. Ugyanakkor a belső kereslet, a kiskereskedelmi forgalom még mindig kedvezőtlen adatokat mutat, és a kedvezőtlen tényezők között említette az elemző a szolgáltatások árát is.

Ami a közeljövő kilátásait illeti, Németh Dávid úgy véli, a következő egy-két hónapban nem várható negatív változás, sőt folytatódhat is a kedvező tendencia, év végére 7, még kedvezőbb esetben 6,5 százalékra is eshet az infláció mértéke. Ezt erősítheti az is, ha a mértékadó Brent nyersolaj ára év végéig a jelenlegi 80 dolláros szint körül marad, ami az üzemanyagok árára gyakorol kedvező hatást. Ez a tétel egyébként szintén kedvezőbben alakult a vártnál Németh Dávid szerint, és ugyancsak szerepe van abban, hogy 10 százalék alatti szintre kerülhetett az infláció, emellett a tűzifa ára is csökkent.

Jövőre több tényező is befolyásolhatja az inflációt. Meghatározók lehetnek az év eleji átárazások, amelyek az idei adatokat veszik alapul, például az autópálya-matrica, az üzemanyagok jövedéki adójának változása, illetve a palackok kötelező visszaváltása. Ugyanakkor a minimálbér jelentősen emelkedik jövőre, a magánszektorban is tízszázalékos béremelés várható, ezenfelül, ahogyan írtuk, már nőnek az átlagkeresetek, amire egyébként több elemzői várakozás is utal. A reálbér-emelkedés élénkítheti a fogyasztást, a növekvő kereslet pedig megakaszthatja az infláció lassulásának folyamatát. A következő egy-két hónapban ettől azonban még nem kell tartani.