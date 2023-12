A magyarok 15 százaléka 15 ezer forintnál húzza meg a karácsonyi ajándékok költési határát, negyede azonban egészen 45 ezerig, míg ötöde 75 ezer, sőt, akár 150 ezer forintig is elmenne – derül ki az Árukereső.hu idei karácsonyi kutatásából.

Megválogatjuk, mit teszünk a fa alá.

A megkérdezettek több mint fele a tavalyihoz hasonlóan tervez költeni, és negyede kevesebbet.

Ez újra rávilágít arra, hogy ugyan a karácsony még mindig a költekezés ideje, azonban a gazdasági helyzet is rányomja a bélyegét – elvégre az miatt ezek az összegek kevesebbet érnek, mint a korábbi években, így a reálértéket tekintve a karácsonyi időszakra szánt összegek valójában kevesebbet érnek, mint tavaly.

Külön érdekes megfigyelés azonban, hogy szomszédainknál, illetve a régió többi országában – tehát Csehországban, Szlovákiában, Szlovéniában, Romániában, Bulgáriában, Horvátországban és Szerbiában – nagyobb összegeket terveznek költeni az emberek, mint a magyarok.

Az akciók határozzák meg a vásárlást

A megkérdezettek többsége mind Magyarországon, mind a régióban vagy kedvezményes kuponokkal, vagy akciókkal igyekszik beszerezni az ajándékokat. A válaszadók közel fele célul tűzte ki azt is, hogy idén olcsóbb ajándékokat ad. Ez összhangban van azzal is, hogy a fogyasztók tizede csökkentené az ajándékozottak körét, és a többség maximum 9 szerettének ajándékozna. Jelentősen megváltozott az a szokás, hogy valaki az utolsó pillanatra hagyná az ajándék vásárlását, ez ma már alig tizedét adja a megkérdezetteknek.

Amennyiben viszont ajándék ötletekről van szó, minden második ember egész évben gyűjti az ihletet, illetve választ olyat, amiről ő maga azt gondolja, hogy ez megfelel majd szeretteinek, barátainak.

Ez egyébként a régió országaira is igaz, és csak a cseheknél, a szlovákoknál és a horvátoknál magasabb jóval azoknak az aránya, akik egész évben résen vannak: ott az arányok rendre 19 százalék, 16,5 százalék és 14 százalék, míg nálunk 12 százalék. A 2022-es évhez hasonlóan változatlan a vélemény arról, hogy a pénz nem ajándék, így nem kerülhet a fa alá: a megkérdezettek csupán ötöde kínálna borítékot. Ez alól csak Bulgária a kivétel, ahol harmada azok aránya, akik pénzt adnának.

Egyre tudatosabb és zöldebb a karácsonyi ajándékvásárlás

A termékek minősége és élettartama, az ár, valamint a vásárlói vélemények a legfontosabbak az ajándékok kiválasztásánál.

Az ár-összehasonlító oldalak egyre kiemeltebb szerepet játszanak a termékkereséseknél, lehetőséget adva arra, hogy a fogyasztók ne csak a legjobb árakat, hanem mások véleményeit is elolvashassák, illetve sajátjaikat is megoszthassák. Ez pedig óriási mértékben segítheti az ajándékválasztást

– mondta Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az Árukereső.hu olyan funkciói, mint az árdiagram abban is segítenek, hogy a potenciális vevők megtudják, tényleg akciós-e az adott ár, illetve mikor volt a legalacsonyabb. Mivel sokan már évközben is gyűjtik az ötleteket, ez segíthet nekik eligazodni abban, hogy mikor érdemes lecsapniuk egy-egy termékre. Az egyre tudatosabb fogyasztók 7 százaléka egyébként már az ökológiai szempontokat is figyelembe veszi, mint az újrahasznosítás vagy a karbonsemlegesség.

Dominál a házhozszállítás

A válaszadók közel fele már a házhozszállítást választja átvételi módként, míg közel 40 százalékuk csomagautomatához rendeli termékeit – amik sűrűsége miatt általában maximum pár utcát kell megtenniük. Míg regionálisan is hasonlóak az arányok, Szerbiában és Horvátországban azonban jelentősen nagyobb a házhozszállítást kérők mértéke.

Sokan választják a házhozszállítást.

Itthon pedig az online rendeléseknél minimális azok száma, akik az üzleteknél veszik át rendeléseiket, tovább csökkentve a fizikai bevásárlás arányát az ünnepi szezonban. Ugyanakkor a vásárlók harmada még mindig nagyjából fele-fele eloszlásban szerzi be az ajándékokat üzletben és online. Több mint 10 százalék azonban már az, aki kizárólag online teszi meg ezt.