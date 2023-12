Jelentős bővülés következett be idén tavalyhoz képest a lakossági állampapírok álományában: az Államadósságkezelő Központ (ÁKK) statisztikái alapján 2022 decemberében 8619 milliárd forintot tett ki a lakossági állomány.

A 2023-as évre 17,6-17,7 százalékos éves átlagos inflációt vár a jegybank, ami különösen vonzóvá tette a prémium állampapírt.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Idén novemberére ez a volumen 9989 milliárd forintra emelkedett. Vagyis mintegy 1370 milliárd forinttal, 15,9 százalékkal nőtt a lakossági állampapír állomány szűk egy év alatt.

A magas elősegítette az állampapírok hódítását

A 2023-as év a befektetők számára az infláció elleni küzdelemről szólt. Mindenki törekedett legalább megőrizni megtakarítása vásárlóerejét. Ez nem is csoda, hiszen több hónapon keresztül 20 százalék felett volt az éves drágulás átlagos üteme hazánkban. A 2023-as évre 17,6-17,7 százalékos átlagos inflációt vár a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Ebben a helyzetben különösen vonzó volt a prémium állampapír.

A befektetést inflációkövető állampapírnak is nevezik: a név árulkodó, hiszen a papír változó kamatozású, a kamat aktuális mértéke pedig az előző év átlagos áremelkedését haladja meg a kamatprémiummal.

Például a 2033/I sorozat esetében az idei évre érvényes kamat 14,75 százalék: a 2022-es 14,5 százalékos inflációt haladja meg 0,25 százalékkal. A 2024-re várt kamat pedig megközelítheti a 18 százalékot is. (Az idei éve várt 17,6-17,7 százalékot lépi túl a kamat a 0,25 százalék kamatprémiummal. Ilyen magas, két számjegyű éves kamatot jelenleg nem kínál más, alacsony kockázatú befektetés, nem csoda hát, hogy a lakossági állampapírokon belül is a prémium konstrukció állománya kiemelkedő, meghaladja a 6 ezer milliárd forintot.

2023-ban lényegtelenné vált az állampapírok futamideje?

Az egyes befektetők eltérőek: mások a célok, más összeggel rendelkeznek és különböző időtávra tudják nélkülözni a pénzünket. Meglepő talán, hogy a futamidő szerepe mennyire lényegtelen lett 2023-ban. Ezt jól mutatja, hogy lejárattól függetlenül a prémium állampapírok voltak a legnépszerűbbek, pedig ezen papírok futamideje sorozattól függően 7-10 év.

A Kincstár 99 százalékos nettó árfolyamot jegyez a papírokra, ami azt jelenti, hogy 1 százalékos költség mellett bármikor pénzzé tehetjük a befektetésünket.

Fotó: Szabó Miklós

Ám, ha a dolgok mögé nézünk, akkor már nem is olyan meglepő a helyzet: a lakossági állampapírok ugyanis nagyon rugalmasak, gyakorlatilag minimális költség mellett bármikor visszavásárolja a Magyar Államkincstár a befektetést. A Kincstár ugyanis 99 százalékos nettó árfolyamot jegyez a papírokra, ami azt jelenti, hogy 1 százalékos költség mellett bármikor pénzzé tehetjük a befektetésünket. (A Magyar Állampapír Plusz esetében ez a díj még kedvezőbb.)

Emiatt a döntés során nem kellett figyelembe vennünk a futamidőt. Vagyis mindig a legmagasabb kamat-ígérettel rendelkező ajánlatot volt érdemes választani az idei évben.

„Jóllehet, van a rendszerben némi bizonytalanság: a visszavásárlási árfolyam nincs kőbe vésve, azt a Kincstár bármikor módosíthatná, de jelenleg ilyen terv nincs napirenden” – utalt rá kérdésünkre Argyelán József, a Bankmonitor.hu elemzési igazgatója.

Az év versenye: prémium vagy bónusz állampapír

Idén a másik fontos momentum volt, hogy újraindult a bónusz állampapír, ami egy változó kamatozású befektetés, a kamat mértéke azonban nem az inflációtól, hanem a Diszkont Kincstárjegyek aukciós hozamától függ.

Idén bedobták jolly jokerként a bónusz állampapír, amely változó kamatának mértéke azonban nem az inflációtól, hanem a Diszkont Kincstárjegyek aukciós hozamától függ.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ráadásul a kamat mértéke negyedévente módosulhat, szemben a prémium állampapírral, ahol évente módosulhatnak a kamatok. Emiatt a bónusz állampapír nagyon gyorsan reagál az aktuális piaci folyamatokra.

Egy időben nagy verseny volt a prémium és a bónusz befektetés között, a kamatok ugyanis nagyon hasonlóak voltak. Az idő azonban eldöntötte melyik állampapír a nyerő a két konstrukció közül.

A gazdasági helyzet rendeződésével a pénzpiaci hozamok is csökkentek, ami igen gyorsan lejjebb vitte a bónusz állampapír kamatát is. Argyelán József szerint ebben a helyzetben nagyon is előnyös, hogy a prémium állampapír lassan reagál: a kérdéses papír korábban elérhető sorozatainál ugyanis csak a 2024-es évre jön az igazán magas, évi közel 18 százalékos kamat. Ezzel szemben a bónusz állampapír jelenlegi és korábbi sorozatainak éves kamata már nem éri el a 10 százalékot.

A 2024-es év is az állampapírok sikereit hozza el?

Kérdésünkre a szakember kifejtette: „Ezt előre nehéz megmondani, ami biztos, hogy a piaci környezet érdemben átalakul. Az új esztendő az inflációkövető állampapírok éve lehetne, de itt nem szabad megfeledkezni egy fontos változásról: a jelenleg elérhető 2032/I PMÁP sorozat első 1,5 évre érvényes kamata fix évi 9,9 százalék. Vagyis ezen időszak alatt nem befolyásolja a hozamokat az infláció. Ez viszont kifejezetten rossz hír, hiszen a magas áremelkedés hatása most éreztetné hatását.” (A korábbi sorozatokra ez nem igaz, ott most érkeznek az igazán magas kamatok.)

Ráadásul a jövő évben az áremelkedés érdemi mérséklődése várható, vagyis a prémium állampapír későbbi évekre érvényes hozamai várhatóan csökkennek. Vagyis mindezek miatt a prémium állampapírok népszerűsége is előreláthatóan visszaesik

– mutatott rá Argyelán József. Majd hozzátette: „A jövő év sikeressége azon múlik, hogy milyen új, versenyképes állampapírok jelennek majd meg a piacon, amelyek részben átvehetik az inflációkövető befektetés vezető szerepét. Ezzel kapcsolatban már érkeztek piaci hírek, de a részletek közzététele még vártnak magára.”