Az esztendő legnagyobb ünnepe előtt – amikor a családok összejönnek és napokig csak esznek-isznak – a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) 26 márka 89 konyhai robotgépét tesztelte laboratóriumban, nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel közösen. A teszt során nemcsak a működésre, hanem a használat egyszerűségére, a tervezésre és kivitelezésre – beleértve a motor élettartamát –, a zajszintre és az energiafogyasztásra is figyeltek.

Karácsony másnapján akár már az ajándékba kapott robotgéppel készülhet az ünnepi menü.

Fotó: Pixel-Shot

A fogyasztóvédelmi szakértők 66 keverőkaros és 23 univerzális robotgépet próbáltak ki.

Az egyes modellek árai jelentősen eltérnek, a tesztelt termékek átlagára 29 000 és 488 000 forint között mozgott.

Ez pedig felvetette azt a kérdést is, hogy vajon az ár és a minőség kéz a kézben járnak-e?

„A tesztek során fontos szempont volt, hogy minden vizsgálatot úgy végezzünk el, mintha egy valódi konyhában lennénk. A szakértők mindig követték a kézikönyvben szereplő utasításokat: figyelembe vették a gyártó által megadott maximális működési időt, az ajánlott sebességet és programot” – részletezte Dénes Júlia, a TVE munkatársa.

A fogyasztóvédők két konyhai robotgép típus elsődleges funkcióit tesztelték

A keverőkaros konyhai robotgépek erőssége a keverés, dagasztás vagy habverés.

Az univerzális robotgépek elsősorban az aprítás, vágás, darálás műveleteiben teljesítenek jól.

„Mindkét kategóriában találhatunk készülékeket, amelyek alkalmasak más feladatok elvégzésére is, viszont ennek érdekében szükség lehet kiegészítők beszerzésére” – állapította meg a szakember a vizsgálatok eredménye nyomán.

Fotó: Shutterstock

A puding próbája az evés

A készülékek működését a tesztek során több, a háztartásokban gyakran készülő étellel, alapanyaggal is vizsgálták. Ezért készült tojáshab, tejszínhab, pitetészta, kenyértészta, majonéz, palacsintatészta. Az aprítást és a szeletelést is próbára tették diófélék, fűszernövények, hagyma és burgonya felhasználásával. Sajtot és sárgarépát is reszeltek a termékek segítségével. Ezeken kívül készült még bébiétel, smoothie, valamint gyümölcslé almából és narancsból, gyártottak hasábburgonyát, illetve daraboltak jeget, hogy értékelni tudják, melyik konyhai robotgéptől várhatjuk a legjobb teljesítményt az egyes próbatételek során.

Az eredmény meglehetősen felemásra sikeredett. Azt tapasztalták a fogyasztóvédők, hogy mindegyik feladatnak más-más termék lett a győztese.

Csak néhány példa az alábbi.

A palacsintatészta-készítés bajnoka például a Bosch MCM3501M konyhai robotgép lett. A Philco PHSM9000 és az Ankarsrum 6230 készülékére viszont inkább ne számítsunk e téren.

Aprítás, reszelés terén a Gorenje SBR 1000 BE a leggyengébbek között szerepelt, míg egyes Kenwood modellek kiváló választások lehetnek, ha mindkét feladat kapcsán sokszor lenne szükségünk segítségre.

Smoothie és gyümölcslé készítésében az egyik legjobbnak szintén egy Bosch termék bizonyult. A Sencor STM 787 készülékének viszont ez a művelet nem az erőssége.

Márkán belül is vannak különbségek, és nem a drágább a jobb. Sőt!

A teszt eredményei azt mutatják, hogy akár egy megbízhatónak vélhető márkán belül is akadnak nagyon jól és igen gyengén teljesítő termékek. Rögtön a legdrágább tesztelt termékről, az egyik górcső alá vett KitchenAid keverőkaros konyhai robotgépről, amely 488 000 forintos átlagáron kapható, elmondható, hogy a lista végén végzett, összesítésben mindössze 50 százalékos eredménnyel.

Jó hír a háziasszonyoknak, hogy mindegyik készülék megfelelt a szükséges elektronikai biztonsági követelményeknek, s a pénztárcát sem kell minden esetben szélesre tárni.

Fotó: Shutterstock

Egyedül a habkészítési feladatokban remekelt, de ilyen áron venni habverőt kicsit túlzás. Ha ragaszkodnánk a Kitchen Aidhez, akkor találunk ilyen márkát az élmezőnyben féláron is.

Általában jó hír a háziasszonyoknak, hogy mindegyik készülék megfelelt a szükséges elektronikai biztonsági követelményeknek. Nem mellékesen, talán a legjobb hír mégis az, hogy 100 000 forint alatt is vásárolhatunk akár univerzális, akár keverőkaros terméket több márkától is, amelyek kiválóan szerepeltek a teszteken.