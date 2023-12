Kedden, azaz ma terjeszti a kormány elé Lázár János az ingyenes utazásról szóló javaslatát – egyebek mellett erről is szó esett az építési és közlekedési miniszter Blikknek adott interjújában.

Lázár János karácsonyi ajándéka: végre konkrétumot mondott az ingyenes tömegközlekedésről – márciustól vezethetik be. Fotó: Lázár János / Facebook

A szándék már hetek óta ismert, akkor a Világgazdaság írt a koncepcióról. Eredetileg úgy terjedt el a köztudatban, hogy a 14 éven aluliaknak nem kell majd fizetniük a MÁV és a Volán járatain. Azonban idővel kiderült, ennél sokkal többről van szó, és Lázár János most világossá tette, hogy

a gyerekek mellett a közalkalmazottak és a hátrányos helyzetűek is korlátlanul használhatják majd a tömegközlekedést.

Az ötlet még nem végleges, a tárcavezető erről is nyíltan beszélt. Mint mondta, az önkormányzatokkal kell megbeszélni, tudják-e az ingyenességet biztosítani. Eddig azt sem lehetett tudni, mikortól léphet életbe az intézkedés, de a miniszter most erre is kitért. Jelezte, a terv az, hogy a 14 év alattiak március 1-jétől már ingyen utazhassanak. Hogy ez a határidő él-e a közalkalmazottak és a hátrányos helyzetűek esetében is, az nem egyértelmű, de az elmondottakból úgy tűnt, hogy rájuk talán egy későbbi, meg nem nevezett időpont vonatkozna.

Lázár János megismételte, hogy rengeteg jegyfajta, kedvezmény, díjtámogatás van forgalomban, amit szeretnének egyszerűsíteni vonatra és autóbuszra egyaránt. Ez rendkívüli horderejű változás lenne, hiszen körülbelül 4,5 millió ember használja a tömegközlekedést napi, heti rendszerességgel.

Arról is beszélt, hogy a kormány azt szeretné elérni, hogy minél több ember az olcsó tömegközlekedést válassza, mert ez jót tesz a környezetnek. Emlékeztetett rá, hogy nem csak az autópálya-matrica drágult, hanem mielőtt valaki a slusszkulcsot a kocsiban elfordítja, máris hatalmas összegeket fizet: adók, járulékok, fenntartási költségek, az üzemanyag és a parkolás. A kormány részben tudatosan drágítja az autóhasználatot, részben azonban külső körülmények hatásáról van szó, így például uniós irányelveknek való megfelelés.

Erre példaként azt hozta, hogy 2024 végére nagyjából hasonló autópályadíj-struktúrákat kell bevezetni egész Európában.