Nagy Márton a Világgazdaságnak: a helyzet egyre inkább igazságtalanná vált A gazdaságfejlesztési miniszter röviden értékelte lapunknak, mi indokolta, hogy a kormány a vállalkozásokra is kiterjeszti a kamatsapkát. Nagy Márton a következőket nyilatkozta a Világgazdaságnak: „A vállalkozások elsődleges feladata, hogy vállalkozzanak, fejlesszenek, beruházzanak, termeljenek. Azonban, ahogy arra piaci és banki szereplők is felhívták a figyelmet, az elmúlt időszakban már túl nagyra nőtt a vállalkozások megtakarítási tevékenysége. Így a betétállomány, többek közt az MNB eszközeit kihasználva, hatalmasra duzzadt. Ezt a kormány is érzékelte, hiszen folyamatosan és aktívan monitorozzuk a pénzpiaci és gazdasági folyamatokat. A helyzet világos volt: a túlzóan magas kamatok, az elérhető magas hozam láttán a vállalkozások inkább megtakarítottak, és betétekben tartották a szabad forrásaikat, mint hogy új gépet vásároltak volna, vagy éppen új terméket fejlesztettek volna ki. A vállalatok éven belüli lejáratra lekötött betéteinek állománya a 2021. szeptemberi 1983 milliárd forintról két év alatt több mint háromszorosára, 6102 milliárdra nőtt. Az ezekre a betétekre fizetett átlagkamat 2023 szeptemberében még 13 százalék körül volt, de korábban, májusban 16 százalék közelében is járt. Ez azt jelenti, hogy a nagyvállalatok messze az állampapírpiacon elérhető hozamnál magasabb kamaton tudták kamatoztatni a pénzüket. Ezzel szemben a lakossági ügyfelek ennek a kamatnak a közelébe sem férhetnek. Ráadásul ez a helyzet egyre inkább igazságtalanná vált, hiszen a lakosság számára elérhető megtakarítások hozama, például a PMÁP esetében 10 százalék alá került. Így a lakosságnak már nincs olyan kockázatmentes befektetési eszköze, amellyel jóval az fölötti kamatra tehetne szert. Ezzel szemben a vállalkozások a bankokon keresztül hozzáfértek olyan instrumentumokhoz, a jegybanki betéthez és a jegybanki diszkontkötvényhez, amelyek ezt a túlzó kamatszintet biztosíthatták. Ezt az, ismétlem, igazságtalan helyzetet a kormány felszámolta, így kiterjesztette a betéti kamatsapkát a vállalkozásokra is. Az intézkedés célja tehát egyértelmű: ösztönözni akarjuk a beruházásokat. A betéti kamatsapka kiterjesztése ahhoz járul hozzá, hogy a források ne a különböző számlákon parkoljanak, hanem újra bekerüljenek a gazdasági vérkeringésébe. Ez segíti a gazdasági növekedés helyreállítását, mert míg 2023 az inflációcsökkentés éve, addig 2024 a gazdasági növekedés helyreállításáé.”