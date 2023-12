Egy hét alatt két kedvező hitelminősítői értékelés Magyarországról: a Standard and Poor's után a Fitch Ratings is megerősítette hazánk besorolását, a háborús válság ellenére is befektetésre ajánlja Magyarországot – jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook oldalára feltöltött videójában a londoni székhelyű hitelminősítő intézet döntését követően.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A tárcavezető kiemeli, hogy a hitelminősítő magas ütemű növekedést vár jövőre a magyar gazdaságban, továbbá arra számít, hogy tovább csökkenti a kormány a költségvetési hiányt és az államadósságot, valamint folytatja az leszorítását is. Ezen felül elismerően írt Magyarország erős strukturális gazdasági mutatóiról, a tavalyi erőteljes gazdasági növekedés mellett a bankszektor stabil.

Az elemzés arra is rámutat, hogy hazánk változatlanul vonzó célpont a befektetések számára

– mondta a miniszter, hozzáfűzve, hogy Magyarország úgy zárja az idei évet, hogy mindhárom hitelminősítő befektetésre ajánlja és, és két osztályzattal magasabbra sorolja, mint az évtized elején.