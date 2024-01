Kevés esélye annak is van, hogy a mesterséges intelligencia romba dönti az emberiséget

Sok mesterséges intelligenciakutató nem látja feltétlenül éleveszélyesnek a mesterséges intelligencia (MI) lehetséges jövőbeni fejlődését, de széles körben elterjedt az egyet nem értés és a bizonytalanság az egyre nagyobb számban megjelenő kockázatokkal kapcsolatban – írja a newscientist.com.

A tudósokat egyebek mellett arra kérték, hogy osszák meg gondolataikat a jövőbeli mesterséges intelligencia technológiai mérföldkövek lehetséges idővonalairól

A Google-nél például már megvalósulni látszik az MI-rémálom: elveszi a munkát a gép. A 2023-as ünnepek előtt jelentették be, hogy az automatizáció és a mesterséges intelligencia előretörése miatt a technológiai óriás átszervezi hirdetésértékesítési üzletágát. Ennek következtében pedig újabb elbocsátásokra kerülhet sor.

Ahogyan világszerte elcsavarta a befektetők fejét is a mesterséges intelligencia tavaly – írtuk meg, de globális jelenség az is, hogy most jön a számonkérés.

A Nasdaq gyenge évkezdése mögött az MI-ből való kiábrándulás húzódhat. Több százmilliárd dollárnyi piaci értéket olvasztott le a piacok szilveszter utáni kijózanodása; az MI-nek pénzt kell felmutatnia, mert a befektetők türelme véges.

Tavalyelőtt még elég volt a remény. Az OpenAI chatbotja által kiváltott generatív mesterséges intelligencia (MI) iránti lelkesedés magával ragadta a befektetőket.

A Nasdaq Composite index 43 százalékot pattant a 2022-es évben, ami az elmúlt másfél évtized legjobb teljesítménye. A csipek és a szoftverek alszektorait követő indexek 2009 óta a legnagyobb éves nyereséget könyvelték el.

Amióta a piac kimászott a globális pénzügyi válságból, nem volt ilyen jó évük a tech indexeknek, mint 2022-ben.

Az új év kijózanodást hozott

A tudósok szerint 5 százalék az esélye annak, hogy a mesterséges intelligencia miatt kihal a homo sapiens, vagy valamilyen más, az MI-vel kapcsolatos rendkívül rossz forgatókönyv valósul meg.

Ezek az eredmények egy 2700 mesterséges intelligenciakutató körében végzett felmérésből származnak,

akik a közelmúltban a legjobb MI-konferenciák közül haton publikálták munkájukat, ez az eddigi legnagyobb ilyen felmérés. A felmérésben arra kérték a résztvevőket, hogy osszák meg gondolataikat a jövőbeli mesterséges intelligencia technológiai mérföldkövek lehetséges idővonalairól, valamint ezen eredmények jó vagy rossz társadalmi következményeiről.

Fontos jelzés, hogy a legtöbb MI-kutató nem tartja valószínűtlennek, hogy a fejlett mesterséges intelligencia elpusztítja az emberiséget

– véli Katja Grace, a Machine Intelligence Research Institute in California (kaliforniai Gépi Intelligencia Kutatóintézet) munkatársa, a cikk szerzője. Majd hozzáteszi: „Úgy gondolom, hogy ez sokkal beszédesebb, mint a pontos százalékos kockázat.”