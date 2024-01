A Liberty Dunaújváros menedzsmentje csütörtökön a dunaújvárosi gyárában fogadta Fábián Gergely államtitkárt és Alfons Dintnert, az Audi Hungaria Zrt. igazgatóságának elnökét. A látogatás célja a közlemény szerint a kapcsolatfelvétel és az volt, hogy megkezdődjenek az egyeztetések a jövőbeli együttműködésről.

A Liberty Dunaújváros vezetői, Fábián Gergely államtitkár és az Audi Hungaria képviselői.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az Audi Hungaria megismerhette a Liberty Dunaújváros hosszú távú terveit a nemzetközi autóipari felhasználásra szánt, kiváló minőségű acéltermékeivel, valamint a zöldacél gyártására vonatkozó elképzeléseit.

Ajay Aggarwal, a Liberty Steel Group európai elnöke a látogatás kapcsán úgy vélte, hogy a szélesebb körű együttműködésben mindannyiuk számára nagy lehetőség rejlik. A Liberty csoport eddig is sikeres volt az autóiparnak szánt, kiváló minőségű, speciális termékek gyártásában, az Audi Hungaria pedig most megismerhette az ambiciózus dekarbonizációs terveit is.

A Liberty Steel Group a GFG Alliance része, amely a Sanjeev Gupta és családja tulajdonában lévő vállalkozások és befektetések globális hálózata. A GFG Alliance-hoz három alapvető ipari csoport tartozik: a Liberty Steel, az Alvance Aluminium és a Simec Energy. Ezek egymástól függetlenek, de azonos értékek szerint működnek. A GFG Alliance világszerte mintegy 35 ezer embert foglalkoztat, 30 országban. Évente több mint 20 milliárd dollár bevételt termel.