A síelők és snowboardosok számára a február az igazi csúcsidőszak, ezért nem meglepő, hogy sokan most tervezik felkeresni a külföldi sípályákat, hogy kedvenc téli sportjukat űzhessék. Azonban egy síbaleset miatt akár kórházban is véget érhet a hegyekben töltött téli vakáció, így kiemelten fontos, hogy felkészülten vágjunk neki az utazásnak.

Pénzügyileg is fájdalmas lehet egy külföldön elszenvedett síbaleset.

Fotó: Shutterstock

Csak a helikopteres mentés több mint kétmillió forint

Az Allianz legfrissebb elemzése szerint a téli sportolás céljából szervezett külföldi utazások során a balesetek jelentik a leggyakoribb kockázatot. A biztosító kimutatása alapján a jellemző sí- vagy snowboardos balesetek közé tartozik a sérüléssel és akár csonttöréssel is járó esés. A konkrét eseteket tekintve, ha például Ausztriában kijelölt pályán síelés közben történik baleset, emiatt pedig sürgősségi ellátásra vagy akár műtétre is szükség van, akkor jó néhány költség felmerülhet:

helikopteres mentés: 2 289 000 forint

orvoshoz szállítás: 15 000 forint

kórházi ellátás: 6 322 000 forint

gyógyszer: 52 500 forint

a beteg Magyarországra szállítása az illetékes gyógyintézetig: 338 000 forint

fel nem használt síbérlet: 100 000 forint

poggyászkár – eltört kamera, megsérült síkötés, kiszakadt síkabát: 400 000 forint

poggyászkár – bérelt síléc sérülése: 50 000 forint

A fenti számokat összeadva és egy ilyen baleset akár tízmillió forintba is kerülhet, ha a szerencsétlenül járt turista nem rendelkezik megfelelő utasbiztosítással.

Az Európai Egészségkártya hasznos ha van, de az nem helyettesíti az utasbiztosítást,

nem téríti meg a helikopteres mentés és a betegszállítás költségeit sem. Emellett a turistaközpontokban működő kórházak közül sem mindegyik fogadja el, hiszen ezek többsége magánegészségügyi intézményként működik.

A sürgősségi ellátás mellett a fel nem használt síbérlet is megtérülhet

Ráadásul egy jól megválasztott utasbiztosítás nemcsak akkor jön jól, ha a sípályán történik valami baj, egyéb esetekben is megkímélhet minket a kellemetlenségektől és a felesleges kiadásoktól. Erre egy jó példa, hogy ha valakit ágynak dönt egy betegség vagy láz, és orvosi javaslatra nem tud a vakáció hátralevő részében síelni és más, előre betervezett programon részt venni. Vannak olyan konstrukciók, amelyek esetében a sürgősségi ellátás költségein kívül többek között a fel nem használt síbérlet, valamint a lemondott fakultatív programok költségeire is igényt tarthatunk a biztosítónál.

„Bármi is történik, a téli sportoláshoz kialakított utasbiztosítások, mint például az Allianz Téli Sportok utasbiztosítás, átfogó védelmet nyújtanak a külföldi utazásokon felmerülő leggyakoribb kockázatokra, hiszen számos szolgáltatást tartalmazhatnak: többek között a választott csomagnak megfelelő limitig fedezhetik a síbaleset esetén szükséges hegyi és helikopteres mentést, valamint a sürgősségi kórházi és járóbeteg-ellátást” – mondta Móri Anikó, az Allianz Hungária Zrt. utasbiztosítási termékmenedzsere.

Hozzátette, hogy ezek a konstrukciók kiterjedhetnek a baleset miatt megsérült sportfelszerelésre és a fel nem használt síbérlet költségére, valamint a másnak okozott testi sérülésre és dologi károkozásra.

„Emellett természetesen váratlan betegség és a sportolástól független baleset kapcsán is fedezetet nyújthatnak. Továbbá autós utazás esetén gépjármű-asszisztencia vagy légi utazás esetén járatkésés vagy járattörlés esetére automatikus szolgáltatás is választható. Az Allianz Téli Sportok utasbiztosítás ráadásul a kijelölt pályán való síelésen és snowboardozáson túl szánkózásra, hótalpas túrázásra, korcsolyázásra, motoros és kutyaszánozásra, hóraftingra, valamint bobozásra is kiterjed, és akár utazás előtt is megköthető online, néhány perc alatt” – fejtette ki Móri.