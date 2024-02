Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. kérelmére mentesítette a társaságot az alól, hogy megjelölt egyedi azonosítóval rendelkező ionizáló sugárzást létrehozó berendezéseket hatósági engedélyezés és ellenőrzés nélkül kelljen használnia. A mentesítést – az ügyfél kérelmére – azért adta meg a hivatal, mert a Samsung gödi beruházása nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősül, ez a minősítés pedig lehetővé teszi a beruházás gyorsítását és egyszerűsítését.

Ilyen anyagvizsgáló berendezése lesz a gödi Samsungnak.

Fotó: Vegaray

Az érintett röntgenspektrométert a Raypia Co., Ltd. gyártja, a típusa Vegaray CL. A termék a III. sugárvédelmi kategóriába tartozik, vagyis röntgensugaras anyag- és finomszerkezet vizsgálatára használható.

A mostani csak egy a felmentések sorában

Az OAH azzal a feltétellel adta meg a felmentést, hogy az eszköz tulajdonosa, illetve birtokosa bejelenti nála, amint a tulajdonába kerül az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés, vagy megszületik az arra irányuló szerződés, megrendelés. Nyolc napon belül jelenteni kell, ha netán megváltozna a berendezés tulajdonosának a neve, az eszköz tulajdonjoga vagy használata, bármilyen jogcímen. A berendezést csak a felhasználói útmutatóban leírt biztonsági előírások szerint szabad üzemeltetni, a szerelését és karbantartását csak arra jogosult, érvényes engedéllyel rendelkező személy vagy szervezet végezheti. Az OAH engedélye határozatlan ideig érvényes. A Samsung magyarországi tevékenységéről, újként megjelenő kutatás-fejlesztéséről néhány hónapja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyilatkozott.

Jelen határozat csak egy a sok közül. Az OAH – szintén nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások esetében – már sok tucat hasonló felmentést adott a gödi Samsungnak, ahogyan az iváncsai SK On Hungary Kft.-nek is. Az is igaz, hogy nem alapértelmezésben. Arra is volt példa, hogy a Samsungnak pótlólag kellett adatokat szolgáltatnia, és várakoznia.