A Magyar Gyermekmentő Alapítvány 18 éve végez gyermekmentést az Országos Mentőszolgálattal együttműködésben. Tapasztalataik szerint a szülők, nagyszülők, pedagógusok gyakran tanácstalanok baleseti helyzetekben, és nemegyszer az is előfordul, hogy nem tudnak hatékonyan segíteni a mentő érkezéséig, vagy olyan eljárásokat használnak, amelyek akár árthatnak is.

A Gyermek Elsősegély applikációt folyamatosan frissítik, érdemes időnként újra és újra átolvasni- Fotó: Getty Images

Nagyon fontos, hogy a gyermekekre ügyelő felnőtt ne legyen teljesen tájékozatlan akkor, amikor valamilyen baleset vagy rosszullét következik be a porontyokkal.

A szülők vagy nevelők gyakran megijednek, és azonnal felemelik, lefektetik, esetenként rossz irányba mozdítják a gyereket, amivel többet árthatnak neki, mint használnak.

Ilyen esetekben lehet nagy segítség a Gyermek Elsősegély applikáció, amely segít a szülőknek, ha azonnali orvosi tanácsra van szükségük. Azért is érdemes letölteni az applikációt, mert abban több olyan tipikus balesetet is felsorolnak, amelyeket elszenvedhetnek a gyermekek. Képeken, videókon mutatják be a leggyakrabban előforduló helyzeteket.

Reálisan értékeljük a vészhelyzetet!

„Fontos, hogy aki letölti az applikációt, tisztában legyen azzal, hogy az tényleg vészhelyzetről szól. Ha a kisgyereknek magas láza van, nem kell mentőt hívni, ellenben, ha lázgörcs gyötri, akkor sürgősen cselekedni kell. Amíg nem ér ki a mentő, addig az applikáció értékes segítséget nyújt. Szinte minden tipikus esethez feltöltünk videót is, ahol látható is, mit tanácsos csinálni” – emelte ki megkeresésünkre Gesztes Éva, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai igazgatója.

A kicsi gyerekeket akár játék közben is érheti baleset, vagy lenyelhetnek valamit.

Fotó: Shutterstock

A gyerekek gyakran esnek el és le, érik őket külső sérülések, de az is előfordul, hogy megakad valami a torkukon, vagy megvágják, megszúrják magukat. A belgyógyászati sürgős esetek között pedig a leggyakoribbak a lázgörcs (mintegy 5 százaléka a riasztásoknak), a krupp és a legkisebbeknél a bronchiolitis.

Letöltés után meg kell ismerkedni a főbb tudnivalókkal

A szakemberek azt ajánlják a szülőknek, tanároknak, óvónőknek, hogy miután letöltötték – összességében már több mint 20 ezer esetben – a Gyermek Elsősegély applikációt, már akkor tanulmányozzák a tartalmat, mielőtt bekövetkezne a baj.

A böngészés közben sokat meg lehet jegyezni az elsősegélynyújtás alapszabályairól és a megelőzés lehetőségeiről. A Magyar Gyermekmentő Alapítvány 17 évvel ezelőtt országszerte ingyenesen elérhető elsősegélynyújtó képzéseket is indított, amelyeken a felnőttek elméletben és gyakorlatban is elsajátíthatják az elsősegélynyújtást.

Amikor kitör a tavasz, a gyerekek is sokkal többet töltenek a szabadban, és gyakrabban érheti őket baleset.

Fotó: Karnok Csaba

Az eddigi tapasztalatok alapján esős, rossz időben több a traumás gyermekbaleset is, hasonlóan gyakrabban riasztják a gyermekmenőket jó időben játszótéri, kirándulás alatti vagy kerékpáros balesetekhez. Télen inkább a légúti betegségek (krupp, bronchiolitis) fordulnak elő gyakrabban.