A magyarországi biztosítók a hivatalos rendőrségi jelentések alapján kezdik meg a múlt vasárnap reggel, az M7-es autópálya mindkét oldalán bekövetkezett több karambol elszenvedőinek kártalanítását. Mivel a sűrű ködben a tömeges katasztrófa egy térségben, de különböző helyszíneken következett be, esetenként eltérő lehet a felelősség kérdése – fogalmaz a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) a honlapján olvasható közleményében.

Vasárnap reggel az M7-es autópályán mindkét irányban több autó ütközött a sűrű ködben.

Fotó: Szabó-Bisztricz Anett, FVMKI/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A gépjárművek utasai minden esetben vétlen károsultnak minősülnek

A hazai biztosítók közössége és a Mabisz azt javasolja a károsultaknak, hogy a minél gyorsabb ügyintézés érdekében azok, akik rendelkeznek cascobiztosítással, a saját biztosítójuknál jelentkezzenek kártérítési igényeikkel.

Azokban az esetekben, ha a kötelező felelősségbiztosítást kívánják igénybe venni a baleset résztvevői, és a felelősséget egyértelműnek gondolják, ott a károkozó biztosítójánál jelentsék be a történteket.

Ha pedig valamelyik helyszínen nem egyértelmű a felelősség kérdése, akkor a baleset résztvevői a Mabiszhoz fordulhatnak.

A szövetség befogadja kártérítési igényeiket, elvégzi a kárfelmérést, és a hivatalos iratok beérkezését követően továbbítja az iratokat a rendezésben illetékes biztosítóhoz. A gépjárművek utasai minden esetben vétlen károsultnak minősülnek, akik a felelősség kérdésétől függetlenül teljes kártérítésre jogosultak annak a járműnek a biztosítójától, amelyben ültek.

Már van bejelentő, intézik is az ügyét

Egy ügyfél már biztosan felkereste közvetlenül a biztosítóját a vasárnapi baleset kapcsán: „A cascoszerződése alapján, online jelentette be ügyfelünk tegnap a káreseményt” – mondta el érdeklődésünkre Berentés László, a Groupama Biztosító szolgáltatási igazgatója. Majd hozzátette, hogy más biztosítások esetében – életbiztosítás, baleset-biztosítás, egészségbiztosítás, egyes lakásbiztosítások és a kötelező gépjárműfelelősség-biztosítás – is várják az ügyfelek mielőbbi jelentkezését. A szakember hangsúlyozta: „A kár bejelentését követően azonnal elindítjuk a kárrendezési folyamatot, két munkanapon belül felvesszük a kapcsolatot az ügyféllel, hogy mielőbb rendezhessük a kárt. Azzal is segítünk, hogy például sérülés esetén mi is ellenőrizzük, hogy van-e több biztosítása az ügyfélnek, amelyre téríteni tudunk.” A lényeg, hogy minél előbb intézkedjenek a károsultak, főleg, akinek cascója van.

Tavaly márciusban egy ember holtteste késő éjjel, a roncsok eltávolítása közben került elő.

Fotó: Lakatos Péter

Emlékezetes, a 2023. március 11-i balesetben öt kamion, valamint 37 személygépkocsi közül 19 jármű kiégett, és 39 ember sérült meg. A helyszínre négy helikopterrel és 16 mentőautóval érkeztek a mentők, és 39 embert vittek négy település – Győr, Tatabánya, Székesfehérvár és Budapest – kórházaiba. A tömegbalesetben tíz gyermek sérült meg, közülük négyen súlyosan és hatan könnyebben, valamint huszonkilenc felnőtt, akik közül tízen súlyosan, míg tizenkilencen könnyebben. Egy ember holtteste késő éjjel, a roncsok eltávolítása közben került elő, így halálos áldozata is volt a tömegszerencsétlenségnek.