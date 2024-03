Brutálisan nő a secondhand-ruhapiac mérete Az európai online divat- és szépségszektor jelentős, 18 százalékos, évi 144 milliárd euróra való bővülését várja tanulmánya szerint a Cross-Border Commerce Europe iparági szervezet 2026-ig. A bővülés jelentős hányadát a Vaterához hasonló, second hand és új ruhák, divatcikkek felhasználók közti adásvételét lehetővé tevő C2C (fogyasztó-fogyasztó közötti) piacterek fogják generálni, mivel egyre több ember számára vonzó beszerzési források költséghatékonyságuk és fenntartható jellegük nyomán. Az amerikai thredUP használtruha-piactér működtetője ennél is optimistább: 2027-ig a globális secondhand-ruhapiac megduplázódását várja, becslései szerint idén év végére a teljes ruházati piac 10 százalékát teszi majd ki a másodkézből származó ruhák, cipők és más divatcikkek. E kutatás szerint a second hand ruhapiac háromszor olyan gyorsan növekszik, mint az újruha-piac, és 2027-re több mint 350 milliárd dollárt tesz majd ki globálisan.