Az utóbbi időszakban jóval többet foglalkozunk azzal, hogy mit eszünk, milyen összetevők vannak a termékekben, miközben a vásárlói döntéseknél az ár a meghatározó, amely mellett a csomagolást, a kényelmi funkciókat, barátaink, családtagjaink ajánlását és a márkát is figyelembe vesszük – mondta Kuti Tünde, az élelmiszer-vizsgálattal és érzékszervi bírálattal is foglalkozó Campden BRI Magyarország Kft. munkatársa a Lidl által szervezett húsvéti termékkóstolón. Egy sonkánál például a megjelenés, vagyis a színe, állaga döntő a választásnál, persze annak tudatában, hogy milyen – hagyományosan füstölt, vagy például a füstöt injektálva hozzáadva gyorspácolt.

Már elindult a húsvéti sonka szezonja / Fotó: Bús Csaba / Petőfi Népe

Nemcsak az íz- és illatérzékelés, de a memória is fejlődik

Az érzékszervi minősítés a megfelelő képzettségű bírálókkal szinte egy analitikai vizsgálattal is felérően objektív eredményeket mutathat, míg a termékkóstolók szubjektív eredményeket hoznak, de az utóbbiak is fontosak, hiszen általában a fogyasztók ízlését tükrözik. Egyébként egy átlagos érzékenységű ember íz- és illatérzékelése fejleszthető, ahhoz viszont, hogy jó bíráló is váljon valakiből, jó leíróképességgel kell rendelkezni, vagyis ki kell tudnia fejezni, hogy az egyes termékeket mely jellemzőik különböztetik meg egymástól. Ha pedig valaki sok bírálaton vesz részt, a termékhez kapcsolódó memóriája is fejlődik.

Nagy sikere van a kimérésnek

A Lidl Magyarország a beszállítókkal együtt fejleszti saját márkás termékeit – amelyek a kínálat mintegy 80 százalékát adják –, és próbálja úgy alakítani, hogy a vásárlók és a diszkontlánc elvárásainak egyaránt megfeleljen – mondta Kovács Tibor, a diszkontlánc beszerzési igazgatója. Frisshús-kínálatában 126 állandó termék szerepel, nagyjából egyenlő arányban sertés-, baromfi-, valamint marha- és halféle.

A csirke- és kacsakínálatuk száz százalékban magyar termelőktől származik.

A diszkontkategórián belül először náluk jelentek meg a kínálatban a steakek, ebből most hétfélét lehet a Lidl boltjaiban kapni, mégpedig a magasabb minőségi kategóriát képviselő, szárazon érlelt változatból. Mint a beszerzési igazgató elmondta, a halfogyasztás népszerűsítése érdekében a halakból is széles kínálatot tartanak fenn, és ezért is vezették be a halpénteki akciókat. Újításként néhány üzletben meghonosították a „kimérős” kínálatot, ami annyira sikeresnek bizonyult, hogy további üzletekben is alkalmazzák.

Húsvét: 16-féle sonka a kínálatban

Húsvétra 16-féle sonkát kínálnak a Lidl üzleteiben, ebből kilenc saját márkás, hét pedig brandtermék, és a sonkafélék közül kettő külföldi. Kalácsból hatféle szerepel a húsvéti kínálatban, amiből négy állandóan megtalálható a polcokon.

Tavaly egyébként összesen 296 millió péksüteményt adtak el, ami a „Lidl-országok” között a legtöbb volt.

Mint Kovács Tibor emlékeztetett, Magyarországon elsőként a Lidl vezette be a bolti sütést, amely azóta elterjedt a hazai kiskereskedelmi láncokban. Tormából négyféle kapható húsvét előtt, ebből kettő az állandó kínálat része. Húskészítményt minden árkategóriában kínálnak, összesen 156-félét, köztük 17 egyáltalán nem tartalmaz tartósítószert, illetve ízfokozót.

Évente mintegy 2800 alkalommal végeznek élelmiszer- és nearfoodtermék-vizsgálatot, ezenfelül pedig a zöldség-gyümölcs kínálatukat is 1900-szor vetik szigorú minőségvizsgálat alá.

A Lidl ígérete: 20 százalékkal csökken a saját márkás termékek só-, cukor- és zsírtartalma

Az utóbbi termékek esetén a Lidl által megszabott élelmiszer-biztonsági követelmények szigorúbbak, mint a hazai és az uniós jogszabályban előírtak. Ezeken az ellenőrzéseken minimális arányban akadnak fenn termékek, de ha mégis, akkor az érintett árucikket azonnal visszahívják a polcokról. A diszkontlánc minőségbiztosítási rendszerén keresztül a vásárlói panaszokat is felülvizsgálják, illetve a borok minőség-ellenőrzését is elvégzik.

A Lidl szervezésében évi 800 belső és külső érzékszervi teszttel is vizsgálják termékeiket, és az eredmények alapján végzik a termékfejlesztéseket. Az utóbbiak fontos része a só- és cukortartalom-csökkentési projekt. Ennek keretében a diszkontlánc vállalta, hogy 2025-re a saját márkás termékeinek hozzáadott só-, cukor- és telítettzsír-tartalmát 20 százalékkal csökkenti.

Húsvéti sonka: rettegünk, hogy rosszat választunk A tradicionális húsvéti ételek a magyarok számára az ünnep elemi részét képezik, és mint egy friss kutatásból kiderült, a sonkaválasztás feladja a leckét a vásárlóknak. A válaszadók közel fele jelentette ki, hogy neki komoly kihívás a megfelelő húsvéti sonka beszerzése.