Az Európai Parlament a mai plenáris ülésén megszavazta, hogy Ukrajna túlnyomórészt vámok és mennyiségi korlátozások nélkül hozhassa be az Unióba a termékeit további egy éven át. „Nemzeteken és pártokon átívelő összefogással sikerült elérnünk, hogy a korlátlan behozatal alól védelmet élvező termékek listáját kiszélesítsük. A baromfin, a tojáson és a cukron felül a búza, az árpa, a zab, a kukorica és a méz is védelmet élvezne a túlzott ukrán behozatallal szemben" - közölte a szavazás után Győri Enikő fideszes EP-képviselő.

Szégyenletesnek nevezte ugyanakkokr azt, hogy a magyar baloldal egyes képviselői, így Cseh Katalin és Donáth Anna a magyar gazdák érdekeivel szemben, Magyarország számára kiemelt fontosságú termékek védelme ellen szavazott. Azt is felháborítónak nevezte, hogy a megfelelő álláspont kialakítása érdekében kezdeményezett plenáris vitának az ötletét hétfőn egységesen elutasították a magyar ellenzék jelenlévő képviselői. Véleménye szerint, ebből az látszik, hogy felelősségvállalás és magyarázat nélkül kockáztatnák a magyar és európai gazdák megélhetését.

A képviselő emlékeztetett arra, hogy “Ukrajnában sokszor olyan vegyszereket, műtrágyát használnak, melyeket az Unióban tilos. Az így előállított termékek elárasztják a piacainkat. Örülök, hogy most az EP-képviselők többségét sikerült határozottabb kiállásra bírni a gazdák mellett, és így az uniós élelmiszer-biztonság érdekében.”

A csata folytatódik, az Európai Tanács ugyanis változtatás nélkül fogadta el a Bizottság javaslatát, amely Magyarországnak és a gazdák számára is elfogadhatatlan, mivel csak három termékre, a cukorra, a baromfira és a tojásra irányoz elő védintézkedést. Győri Enikő szerint, a következő feladat, hogy az intézményközi tárgyalások során is sikerrel képviseljék az európai gazdákat védő álláspontot, s mint írta, addig is kiállnak a gazdákért: addig marad nálunk hatályban az egyoldalú importtilalom, amíg elfogadható megoldás nem születik.

Gazdák feláldozása a szolidaritás jegyében

Az – Ukrajnával való szolidaritás jeleként – egy évre felfüggesztette az ukrán behozatalra vonatkozó vámokat és mennyiségi kvótákat, amelyet aztán 2023-ban további egy évvel meghosszabbított. Időközben bizonyos ukrán agrártermékek elárasztották az Ukrajnával határos tagállamokat, komoly piaci zavarokat okozva. Mégy úgy is, hogy az Európai Bizottság négy és fél hónapra (2023. május 2-szeptember 15.) lehetővé tette az öt határmenti tagállam (magyar, lengyel, szlovák, román és bolgár) részére az ukrán búza, kukorica, napraforgó és repceolaj importtilalmát. Ezt az intézkedést végül szeptember 15-én Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke, egyoldalú döntéssel feloldotta.

Egyoldalú lépésekkel védekeztek a Bizottság pusztító döntése ellen a tagországok

Ezután Magyarország, Lengyelország és Szlovákia egyoldalú importtilalmat vezetett be, védve ezzel a gazdáikat. A Bizottság időközben újabb egy évvel szándékozik meghosszabbítani az ukrán termékekre vonatkozó vámmentességet. Az új javaslat megerősített védintézkedéseket tartalmaz, amelyeket akár regionális zavarok esetén is lehet aktiválni, illetve három termék esetében (baromfi, tojás és cukor) automatikus védintézkedéseket vetít elő. Ezen termékeknél ha a behozatal meghaladná a 2022-23. évi átlagbehozatalt, visszaállítják a liberalizáció előtti kvótákat.

Több termékre is kiterjeszthetik a védintézkedéseket

Az Európai Parlament néhány képviselője, köztük Győri Enikő fideszes EP-képviselő kezdeményezte, hogy az automatikus védintézkedéseket további termékekre bővítsék ki, így a búzára, árpára, zabra, kukoricára és mézre, illetve hogy a védintézkedések aktiválásának alapját a 2021-23. évi átlagbehozatal adja, ami kedvezőbb volna a Bizottság által javasolt 2022-23.évi bázisnál. Kezdeményezésüket ma elfogadta az EP plenáris ülése, s az EP küldöttsége ezen szöveg alapján tárgyal majd a tagállamok képviselőivel. A trilógusok eredményét legkésőbb az EP az áprilisi plenáris ülésen kell, hogy szentesítse.