Mégsem nő a mesterséges intelligencia az égig? Lelassult a legnagyobb csipgyártó növekedése

A tajvani vállalat októberi növekedése még mindig két számjegyű, de elmarad a várakozásoktól. A TSMC ugyanakkor továbbra is úgy véli, hogy nagyobb a kereslet, mint amennyit gyártani tudnak.
K. B. G.
2025.11.10, 11:42

Váratlanul gyengére sikerült a tajvani csipgyártó, a TSMC októberi forgalma, amely mindössze 16,9 százalékkal bővült a hónap során, ami 2024 februárja óta a leglassabb ütem, és jócskán elmarad az elemzők által az utolsó negyedévre várt 27,4 százalékos növekedéstől.

TSMC chip
A TSMC októberi növekedése elmaradt a várttól / Fotó: Ricky kuo / Shutterstock (illusztráció)

A múlt heti piaci esés után közölte a kiábrándító eladási adatokat a TSMC

Minderről a Bloomberg összefoglalója szerint a TSMC akkor számolt be, amikor az amerikai piacon esésnek indultak a tech részvények a múlt hét végén, miután sokasodnak a kérdőjelek a mesterséges intelligenciához (MI) köthető cégek értékeltsége kapcsán. Az árfolyamok eséséhez az is hozzájárulhatott, hogy a Nagy Shortból ismert sztárbefektető, Michael Burry a Palantir és az Nvidia esésére fogadó pozíciókat tett közzé.

Az iparági vezetők ugyanakkor továbbra is lelkesek, így a Meta, az Alphabet, az Amazon és a Microsoft együttesen több mint 400 milliárd dollárt tervez költeni az MI-infrastruktúra kiépítésére jövőre, ami 21 százalékos növekedés az idei kiadásokhoz képest.

Az Nvidia számára sem gyárt elég csipet a tajvani cég

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója szombaton arról beszélt, hogy a vállalata hónapról hónapra erősebb lesz. A cégvezető találkozott tajvani útja során a TSMC élén álló C. C. Vejjel is, akitől további csipeket kért. A tajvani bérgyártó kínálatáért számos csiptervező van versenyben, azonban a gyártási kapacitás korlátozott. 

A TSMC ugyanis nemcsak az Nvidia, de a Qualcomm, az AMD, az Apple és mások félvezetőit is gyártja.

Huang nincs egyedül optimizmusával a csipszektoron belül, hiszen a múlt héten a Qualcommot vezető Cristiano Amon is arról beszélt, hogy a világ még mindig alulbecsüli azt, hogy milyen nagy változásokat hoz a mesterséges intelligencia. Vej pedig a múlt hónapban arról számolt be, hogy a TSMC kapacitásai nagyon feszítettek, és a cég igyekszik bezárni a kereslet és a kínálat közötti szakadékot.

