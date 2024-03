Tavalyhoz képest több mint hétezer árucikk lett olcsóbb az Auchan hipermarketekben, köztük alapélelmiszerek, tej- és tejtermékek, felvágottak és húsok, de a háztartási kellékek sem maradtak ki, mint tisztálkodási és tisztítószerek, mosóporok és ruhaneműk.

A magyar piac mindig is erősen árérzékeny volt, a tavalyi és különösen az élelmiszereknél tapasztalható drágulás miatt pedig ez lett a vásárlást leginkább meghatározó tényező. Mindez maga után vonta, hogy az akciók és a promóciók szerepe megnőtt, ahogy a kedvező árú sajátmárkás termékek részaránya is. A nagy áruházláncok egymással versengve, gyakran különböző árstratégiát követve igyekeznek megtartani a vásárlót:

az Auchan a vásárlóerő megvédése érdekében a kedvezményes ajánlatok és a Bizalomkártyásoknak szóló hihetetlen akciók mellett az árcsökkenésre helyezte a hangsúlyt.

Idén a hipermarketekben hétezer terméket kínálnak 20–60 százalékkal olcsóbban, mint tavaly, és ez nem akciót jelent, hanem permanens árcsökkenést, ami tulajdonképpen annyifajta termékre vonatkozik, amennyit nagyjából egy átlagos diszkontbolt kínál. Jelentős mennyiségű, 260-féle olyan élelmiszer ára csökkent, ami az egészséges táplálkozáshoz kell, illetve a napi ötszöri fogyasztásra javasolt friss zöldségeknek és gyümölcsöknek is 100-as nagyságrendű köre lett kedvezőbb árú.

A tartós árcsökkenés az Auchan hipermarketekre jellemző nem-élelmiszer kínálat egy részére is kiterjed, majdnem 300-féle kis- és nagyháztartási gépre, 220-fajta lakberendezési termékre, 260-féle kerti eszközre. Ezeken a területeken az Auchan a szakboltok kínálatával és áraival is felveszi a versenyt. Csakúgy, mint a drogériákkal, hiszen 1500 tisztálkodási és szépségápolási termékhez, valamint 400-féle háztartási vegyiáruhoz juthatunk hozzá olcsóbban, mint tavaly. Ruhákért és játékokért is érdemes kimenni az Auchan hiperekbe, ahol négyezer kedvező árú termék közül válogathatunk.

Az Auchan januárban jelentette be a fizetésemelésről szóló döntését: január 1-jétől 12,5 és 21,3 százalékig terjedően emeli az áruházaiban fizikai munkakört betöltő munkatársai fizetését. Mindez azt jelenti, hogy a logisztikán például egy magasemelős-targoncás munkatárs jövedelme átlagosan bruttó 709 ezer forint lesz az év elejétől.