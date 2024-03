Közzétették a sofőrök, a pilóták és a mozdonyvezetők fizetési listáját – írta meg a Totalcar a KSH adati alapján. Ebből több érdekesség is kiderül.

Van egy munka, ahol egy év alatt a duplájára emelték a fizetést – csak egy jogosítvány kell hozzá / Fotó: Shutterstock

Ahogyan azt a Világgazdaság is megírta, 2023-ban a bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 14,2 százalékkal volt magasabb mint 2022-ben. Ez önmagában ugyan jól hangzik, csakhogy mivel tavaly az előző évhez képest átlagosan 17,6 százalékkal nőttek a fogyasztói árak (infláció), így összességében a reálkereset 2,9 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest.

Álommeló dupla fizetésért: ennyit keresnek a pilóták

A hivatalos nyilvántartás szerint a légijármű-vezetők és hajózómérnökök elnevezés alatt futó munkakörben az átlagos bruttó bér döbbenetes mértékben emelkedett, egészen pontosan 112 százalékkal. Ennek köszönhetően a 2022-es átlagos 1 185 847 forint bruttó havi bérük

2023-ban már 2 514 408 forint volt.

Ők tehát könnyedén átvészelték a tavalyi rekordinflációt, de nem csak ezért érdemes ezen a karrieren gondolkodni. A légijármű-vezetői tudás ugyanis egyre keresettebb. Ahogy arra a Pilotaszemmel.hu felhívta figyelmet, a közeljövőben több légitársaság is duplázni fogja a flottáját. Egy példa erre: a WizzAir folyamatosan hangoztatja a Wizz500 célkitűzést, tehát hogy az évtized végéig 500 gépes repülőgépparkkal rendelkeznének. Ha ez teljesül, azzal nagyjából megdupláznák a jelenlegi járműszámot.

Pilótára tehát egyre nagyobb szükség lesz a következő tíz-húsz évben, ugyanakkor hiába kell hozzá csak egy jogosítvány, azt nem adják könnyen. Extrém esetben akár tíz évig is elhúzódhat a megszerzése és összesen nagyjából 18-20 millió forintba kerülhet. De azért ezen sokat lehet gyorsítani és a finanszírozási háttér megteremtésére is vannak megoldások (lásd kadétprogram).

Mennyi a fizetése egy mozdonyvezetőnek?

Ha azonban valakit nem vonz az égbolt, más jogosítvánnyal is lehet jól keresni. Ilyen a mozdonyvezetői engedély, amivel 869 ezer forint volt 2023-ban a bruttó átlagos fizetés. Ez 9 százalékos plusz a 2022-es 800 ezer forintos bruttó bérhez képest. Nem rossz, igaz, az ezt a bérszintet is megütötte. De még így is messze jobb, mint 2023-as bruttó átlagkereset, ami 571 200 forint volt.

Ezt elmondhatják magukról villamosvezetők és a trolibuszsofőrök is, akik ráadásul 19 és 17 százalékos béremelést könyvelhettek el, így tavaly bruttó 682, illetve 670 ezer forintot vihettek haza. Az autóbuszvezetők viszont hiába harcoltak ki 14 százalékos bérnövekményt, az 547 ezer forintos bruttó tavalyi átlagbérük elmarad az országos adattól.