Gyógyszert akkor veszünk, amikor éppen kell, és abban a patikában, amelyik a legközelebb van, az orvos szakvéleményénél pedig már csak egy tényező fontosabb: az ár – derült ki a Publicis Groupe Hungary média- és kreatív ügynökség szakmai konferenciáján, amelyen bemutatták az Intent Radar kutató-elemző eszközt is, amellyel a Google-keresések iparági insightokká alakíthatók, azaz forintosíthatók lesznek. A kulcsszavak:

fájdalom,

megfázás,

aranyér.

Fájdalom – erre keresünk rá a legtöbbször a Google-on / Fotó: Thaspol Sangsee

A Publicis sok irányból mérte fel a magyar gyógyszervásárlási és fogyasztói szokásokat, majd olyan következtetéseket vont le, amelyek a szakmának, illetve a nagyközönségnek is hasznosak. Kiderült az is, hogy milyenek vagyunk úgy általában: idehaza megfázás esetén ma is használatos gyógymód a pálinka.

Kiktől kérdezünk? – orvostól, patikustól, Google-tól

Persze, a tudományos kutatómunka nem erre fókuszált. A GKID által készített felmérés abból indult ki, hogy a 7,8-7,9 milliós felnőtt magyar lakosságból 6,5 millió nevezhető internetezőnek, azaz „hetente legalább egyszer felmegy”. Közülük 5,2 millióan vásároltak is már a neten, és

3,9 millióról állítható, hogy viszonylag rendszeres online vásárló. Ezzel a négymillió magyar háztartásból hárommillió érintett.

A gyógyszerszektor főként arra volt kíváncsi, hogy a potenciális fogyasztó hol tájékozódik, milyen szempontok alapján költi a pénzét, hol és hogyan.

Továbbra is patikában, méghozzá a legközelebbiben szeretünk gyógyszereket venni / Fotó: Lang Róbert

Ezekre a válasz, hogy továbbra is az orvosok és a gyógyszerészek véleményére adunk a leginkább – személyesen vagy telefonon –, de 29 százalékos értékkel a Google már a harmadik e sorban. Ha pedig úgy teszik fel a kérdést, hogy ha már megvan a gyógyszer, akkor hol informálódik tovább a beteg, akkor az internet beelőzi a patikusokat.

A vásárláskor a fő szempont természetesen a korábbi tapasztalat, illetve a szakvélemény – egyre nagyobb szelet jut az internetes kommenteknek meg a promócióknak is –, a harmadik kritérium az ár.

Nekünk a legfontosabb az olcsóság egész Európában

A világ egyik legnagyobb piackutató panele, a GWI adatai szerint a magyarok 47 százalékának kiemelten fontos szempont az ár, amivel nemcsak régiós, hanem európai összevetésben is az élen állunk. Mindezt az elemzők az általános és a gyógyszerinfláció alakulásával magyarázták: az előbbi Magyarországon 17 százalék volt tavaly, az EU-ban 2,9, a gyógyszerek ára pedig nálunk 42, míg Európában 39 százalékkal nőtt.

Érdekesség, hogy „nagyon fontos” tényezőként Romániában a szakajánlás végzett az élen 77 százalékkal, amin Portugália még túl is tett a 79 százalékos értékével, viszont Svédországban ez sokkal kevésbé jelentős, miután „csak” 42 százalékos a mért érték. Mindez rámutat arra, hogy mennyire eltérők a szokások, kirajzolódnak az általános gazdasági erőkülönbségek is Nyugat- és Észak-Európa, valamint a mi régiónk között, továbbá, hogy kiket hogyan sújtott az Az utóbbi döbbenetes következménye:

honfitársaink 10 százaléka azokat a gyógyszereket sem engedhette meg magának, amelyekre szüksége lett volna.

Ráadásul az inflációs nyomás lassan ereszt: a felmérés szerint a válaszadók 43 százaléka a jövőben is takarékoskodni fog.

Mindezek tudatában a szektornak kivált fontos és hasznos lehet az internetes kereséseket hatékonysági eszközzé formáló Intent Radar.

Az infláció a gyógyszervásárlásokat is visszafogta, még a fontos készítmények esetében is / Fotó: Busra Ispir

Fájdalom – erre keresünk rá legtöbbször

A digitális eszköz bemutatásakor elhangzott alaptétel, hogy az emberek a felmérések, kérdőívek során lehet, hogy füllentenek vagy elhallgatnak valamit, de az internetes kereséseikben soha. Erre alapozva három fő keresőszóval dolgoztak: a már említett fájdalom, megfázás és aranyér.

Mindnél megvizsgálták a kapcsolódó találatokat, így került például

a megfázáshoz a méz, az infralámpa és a tea, de amolyan hungarikumként a pálinka is előjött mint hagyományos gyógymód.

A csomagküldő vállalatok példáján keresztül levezették azt is, hogy a gyógyszervásárlással kapcsolatban is beindult a brandépítés és -verseny. Több mint 5200 csomagautomata van Magyarországon, és nyolcféle hálózat: mindenki építi a márkáját, és továbbra is a csomagautomaták közelsége a döntő, viszont a második faktor már a márka. És persze van, ahol már automata adagolja a gyógyszereket is.

A kifejlesztett Intent Radar pedig arra ad választ:

miként lehet a gyógyszerszektor számára is hasznosítható tudássá alakítani a Google-kereséseket.

Úgy, hogy a találatokhoz, az aggregált eredményekhez és az ebből kitermelt számtalan formájú és időtávú diagramhoz, grafikonhoz, trendhez lehet igazítani honlaptartalmakat, hirdetéseket, szezonalitást, allokációt, sőt, akár a termékfejlesztést is. Miként az alábbi videó is jelzi: a Google is továbblépett már az emelt szintű mesterségesintelligencia-alkalmazáshoz.

A konferencián előadottak kereszteződésében pedig egy szintúgy magyaros, kivonatolt kérdés rajzolódott ki a szakmának: vény nélküli-e az adott gyógyszer, és lehet-e mellé alkoholt fogyasztani?