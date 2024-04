Ha valaki most jönne el Paksra, akkor egy 33 hektár területű 5 méter mély gödröt látna. Ez egy 40 futballpályányi terület – mondta Jákli Gergellyel, a Paks II. Zrt. elnök-vezérigazgatója, aki beszámolt a projekt jelenlegi állapotáról. Jákli elmondása szerint tavaly novemberben kezdődtek el a talajszilárdítási munkálatok, melyek tervezett befejezése 2025 nyara.

Paks II. projekt: 2030-ban termelhet az új atomerőmű / Fotó: Illyés Tibor

Az elnök-vezérigazgató elmondása szerint a talajszilárdítás során 75 600 cölöpöt fúrnak a földbe, a 33 hektárnyi területen pedig a fő nukleáris épületek, valamint az egyéb kiszolgáló létesítmények fognak állni. Jákli Gergely az Economxnak adott interjújában kifejtette, hogy a projektnek világos menetrendje van, miszerint

várhatóan 2030-ban lesznek termelőképesek a Paks II. blokkjai.

Jákli szerint folyamatosan egyeztetnek a Paks I szakembergárdájával, ugyanis a működő atomerőmű miatt a két szervezetnek szorosan együtt kell működnie. Szerinte a Paks I képében már van egy jó bázis, amiért nem aggódik a nukleáris biztonság miatt. „A magyar nukleáris erőművet, a négy atomerőművi blokkot már több mint negyven éve működtetjük, a gyakorlati tudásunk a világ élvonalába tartozik” – mondta az elnök-vezérigazgató.

Arra a kérdésre, hogy az energiatermelés-, biztosítás továbbra is indokolja-e a hazai kapacitás bővítést, Jákli Gergely azt válaszolta, hogy „a Világgazdasági Fórum a legaggasztóbb hosszú távú kockázatok között tartja számon az extrém időjárási viszonyokat, amely anomáliák során is áramot kell termelni. Megállapították azt is, hogy a megújulók mellé kell egy olyan energiaforrás, ami éjjel-nappal működik. Ha esik, ha fúj, ha nem esik, ha nem fúj, akkor is képes villamosenergiával ellátni az ipart és a lakosságot”.

Folyamatosak az előkészületek a Paks II. projektben annak érdekében, hogy az év végén az első betonöntéssel megkezdődhessen az ötödik blokki nukleáris sziget alaplemezének kivitelezése. Ennek érdekében a szakemberek egy úgynevezett „mock up” tesztet is elvégeztek, vagyis 1:1 arányban megépítették a reaktorépület alaplemezének mintegy négyszer nyolc méter alapterületű, három méter vastagságú részletét.