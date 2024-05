Alkoholizmus: lehet, hogy nincsen már messze a gyógyszer, ami segít

A rohamosan növekedő keresletet a gyógyszergyárak nem tudják kielégíteni, átmeneti készlethiány is előfordul az Ozempic, a Wegovy és a Mounjaro GLP-1 gyógyszerekből. Pedig nem olcsó szerekről van szó, az egy havi adag egy körülbelül ezer dollárba kerül. Ki is verte a biztosítékot ez a veterán szenátornál, Bernie Sandernél, ezért a múlt hónapban vizsgálatot indított a gyártók „felháborítóan magas árai” miatt.

Az alkoholizmus gyógyítására nagyon komoly igény van, lehet, hogy a fogyasztó gyógyszerek lesznek a megoldás / Fotó: Shutterstock

De az is kiderült egy közvélemény kutatásból, emberek ezrei számoltak be arról, hogy miközben szedték a gyógyszert, csökkent a sóvárgás az alkohol és az e-cigaretta iránt is. Ahogy egy CCN-nek nyilatkozó nő elmesélte: a gyógyszer csökkentette az agyában azt a belső csevegést, ami evésre bíztatta. Majd észrevett egy másik, nem remélt hatást is, elillant a vágya az alkolholfogyasztás, sőt az e-cigaretta után is. Úgy fogalmazott: „olyan volt, mintha valaki felkapcsolta volna a lámpát, és meglátod, hogy milyen a szoba. Se a pia, se a cigi nem tűnt már vonzónak. Nagyon-nagyon furcsa ez” – idézte a CNN. Óriás áttörés lenne ugyanis, ha az alkoholizmus betegségre is kedvező hatással lenne ez a gyógyszer.

A gyártó nem ez alkoholizmust vizsgálja

A Novo Nordisk dán gyógyszergyár korábban azt mondta, nem vizsgálódik az alkoholfogyasztásra gyakorolt hatásokról, annak ellenére sem, hogy a fogyasztók pozitív tapasztalatokról számoltak be. Ezt újra megerősítették szerdán, viszont elmondták azt is, éppen folyamatban van egy klinikai vizsgálat, ahol elsődlegesen azt kutatják, a gyógyszer javíthatja-e a máj egészségét, segíti-e a májfibrózis vagy hegesedés javulását. Másodlagos szempont a biztonság és a tolerálhatóság, valamint az alkoholfogyasztás változásai. A vizsgálat része a májbetegségek szélesebb körű kezelésére irányuló terveknek, így fogalmaztak.

Az addiktológusok szerint ez jó hír

Annak ellenére, hogy a dán gyógyszergyártó nem erősítette meg, hogy az alkoholfogyasztásra gyakorolt hatásokat vizsgálja, az amerikai addiktológusok örömmel fogadták ezt a hírt, hatalmas ugyanis az igény, hogy ezen a területen is szülessen megbízható gyógyszeres segítség. A Novo Nordisk vezérigazgatója augusztusban azt mondta a CNN-nek, tudják, hogy a gyógyszer nagy előnye, hogy kordában tartja a nassolás és az evés iránti vágyat. Sőt az is lehet, hogy más függések csökkentésére is jó hatással lehet. De álláspontjuk szerint továbbra sem ezt vizsgálják.

A múlt évben már kiderült, hogy az állatokon végzett kísérletek is ebbe az irányba mutatnak, azaz segíthet a gyógyszer más függőségeken is. 2023 májusában már publikáltak egy tanulmányt, amely igazolta, hogy a szemaglutid csökkenti az alkoholfogyasztást rágcsálóknál. Az Ozempic és Wegovy tirzepatid-alapú versenytársait gyártó Eli Lilly, a Mounjaro és a Zepbound szóvivője szerdán azt közölte, ők is találkoztak „anekdotikus kommentárokkal” a függőségekkel kapcsolatosan.

A gyógyszeripar nem érdekelt

A CNN cikke szerint a szenvedélybetegségek – különösen az alkoholfogyasztás – elleni gyógyszerek az ipar számára eddig nem hoztak pénzügyi sikert, így nem is túl lelkesek, hogy ezen a területen fejlesszenek.

A hír tehát egyelőre ennyi: a Novo Nordisk több gyógyszert is vizsgál az alkohollal összefüggő májbetegségekben, a szemaglutidon kívül kísérleti hatóanyagokat is. Hogy milyen eredményeket tudnak igazolni, az majd kiderül.

Noha vannak kedvező visszajelzések, a hivatalos tudományos álláspont szerint ezeket a gyógyszereket továbbra sem lehet felírni az alkoholizmus kezelésére mindaddig, amíg klinikai kísérletekkel bebizonyítják, valóban alkalmasak erre a célra.