Budapest Airport: újabb területekre terjed ki a zajvédelmi program

Folytatódik a Budapest Airport által támogatott zajvédelmi program – derült ki a reptér közleményéből. Ezúttal a X., a XVII. és a XVIII. kerületekkel és Üllő újabb területeivel bővül a program.

A Budapest Airport támogatásával folytatódik a program / Fotó: NurPhoto via AFP

Annak érdekében, hogy az újonnan bevonásra kerülő településrészek a lakók igényeihez igazodjanak, a Budapest Airport 2022 elején részletes konzultációt kezdeményezett az érintett kerületek és települések polgármestereivel, a felek megállapodtak a program részleteiről, tavaly pedig a vállalat tulajdonosai a támogatási keretösszeg kibővítése mellett döntöttek. A program harmadik fázisa a bővítésnek köszönhetően az eredeti tervek szerint, a korábbinál is szélesebb körben folytatódott 2023 novemberében.

A zajvédelmi programra eddig jelentkezők száma mára átlépte az ezer ingatlantulajdonost.

A Budapest Airport levélben tájékoztat

A zajvédelmi program három éven keresztül, több ütemben valósul meg azzal a kiemelt céllal, hogy a repülőtér közelében élők zajterhelése csökkenjen, az ingatlanok lakó- és pihenőhelyiségeiben található nyílászárók utólagos szigetelésének vagy cseréjének, illetve a hálószobákba ingyenesen kérhető szellőztetőberendezés telepítésének köszönhetően.

A program legújabb, negyedik fázisában érintett lakóingatlanok tulajdonosait a Budapest Airport Szomszédjaiért Alapítvány június folyamán levélben is tájékoztatja a program részleteiről és a jelentkezés menetéről. Az érdeklődők postai úton vagy elektronikusan is leadhatják jelentkezésüket, a zajvedelem.bud.hu weboldalon pedig további részleteket olvashatnak, illetve a gyakran felmerülő kérdésekre is választ kaphatnak.

A jelentkezések leadási határideje 2024. szeptember 30., a kivitelezési munkálatok pedig 2024 őszén kezdődnek. A programban minden ingatlantulajdonos részt vehet, akinek a kijelölt területen lakóingatlanja van, és a feltételeknek megfelel.