Hatalmasat nőtt a Continental tavaly

Jelentős növekedést ért el tavaly a sátoraljaújhelyi Continental Dohányipari Zrt., melynek nettó árbevétele 21 százalékos növekedés után 77 milliárd forintra, adózott eredménye pedig 17,5 százalékos bővülés után 9,7 milliárd forintra nőtt – közölte pénteken a vállalkozás.

Fotó: Vajda János

A dohánycég elsősorban a 2022-es év végén átadott új dohányelőkészítő-üzemrész termelésbe vonásával indokolta, mely a korábbiaknál 50 százalékkal nagyobb dohányvágat-termelést tett lehetővé. Mint írták, a megnövekedett termelési kapacitás az exportértékesítésben fontos szerepet betöltő két expandálóüzem eredményeiben is tükröződött.

A vállalat statisztikai létszáma is nőtt, így a Continental Dohányipari Zrt. 555, a két expandálóüzem további 50 munkavállalót foglalkoztat.

Miután tavaly a vállalat a társaság a dohányelőkészítő-gépsor integrálása mellett több területet is vásárolt a szükséges infrastrukturális fejlesztések megalapozásához, és idén egy 16,5 milliárd forint értékű beruházásba is belekezdett, melynek keretében három csarnokot építenek fel, gépeket szereznek be és energetikai korszerűsítést hajtanak végre. A beruházást 2026 közepére szeretnék befejezni.

Mint írták, a beruházások összesen 19 ezer négyzetméterrel bővítik a cég számára rendelkezésre álló termelési, raktár- és irodakapacitást, emellett lehetővé teszik a további gépbetelepítéseket, a termelési kapacitás növelését, a raktározási folyamatok modernizálását, így a fenntarthatóság és a versenyképesség növelését.