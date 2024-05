A német gazdaság fojtogatja a magyar ipari termelést

Változatos adatokat tett közzé legfrissebb jelentésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), ráadásul némi meglepetéssel. Az ipari termelés nyers adata jelentős elmaradást jelez az egy évvel ezelőttihez képest. Idén márciusban az ipari termelés volumene 10,4, munkanaphatástól megtisztítva 2,8 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Az ipari kilátásokat illetően tartós trendfordulóra csak az év második felében lehet számítani / Fotó: Földi D. Attila / Világgazdaság Archive

Az ING kommentárja szerint tovább folytatódott a kedvezőtlen sorminta: ugyanaz a hónap és egy pozitív, valamint egy negatív meglepetés. Közleményük szerint a keddi meglepően erős kiskereskedelmi adatok után és az első negyedéves gyorstájékoztatóját olvasva szinte biztos volt az ipar márciusi visszaesése. Azonban havi alapon minden várakozást alulmúlóan, szezonális és naptárhatással kiigazítva 3 százalékkal csökkent az ipar teljesítménye.

Ezzel lényegében le is nullázódott a februári felpattanás.

A 2023 márciusához képesti két számjegyű visszaesés azonban elsősorban a hárommal kevesebb munkanap hatása. Amennyiben ettől a munkanaphatástól megtisztítjuk az adatokat, úgy már csak 2,8 százalékos éves alapú visszaesést látunk. Összességében is gyenge teljesítményről számolhatunk be, hiszen az ipari össztermelés volumene ismét alulmúlja a 2021. évi havi átlagos teljesítményt” – fogalmaz a közlemény.

Az ING szerint beszédes, hogy a gyorstájékoztató egyetlen egy alágat sem nevezett meg, amelyik érdemi pozitív teljesítményt nyújtott volna. „A legpozitívabb mondat, hogy az élelmiszeripar kevésbé csökkent. Emellett pedig a legnagyobb súlyú alágak, a jármű- és villamos berendezés gyártása mélyrepülésben van. Aligha lepődünk meg ezen, látva a globális gazdasági ciklust, az ipari termékek iránti kereslet hiányát a rekordmagas készletek következtében és a 20 százalék körüli rendelésállomány-visszaesést” – közölte az ING.

A Makronóm Intézet szerint továbbra is visszatükröződik az exportpiacaink gyengélkedése az ipari adatokban, ahogy azt a hétfői exportadatok már előrevetítették. Az ipar teljesítménye márciusban éves alapon, figyelembe véve, hogy idén a tavalyinál hárommal kevesebb munkanap volt a hónapban, 2,8 százalékkal csökkent. Havi bázison is mérséklődött a termelés volumene, 3,0 százalékkal, amely a februári kiugró, 3,6 százalékos növekedés korrekciójaként is tekinthető.

A német gazdaság problémái miatt az ipari termelés és azon keresztül az exportkilátások összességében kedvezőtlenek. A mélyponton már túl lehet az ágazat, ugyanakkor lassú kilábalásra kell számítani. A belső kereslet élénkülése segítheti a további bővülést, azonban ahhoz, hogy az ipar és a kivitel érdemben támogassa és dinamizálja a növekedést, jelentős külpiaci fordulatra van.

Az Erste kommentárja szerint ha távolabbról tekintünk az adatokra, akkor

a hazai ipar kibocsátása lényegében 2022 közepe óta stagnál. A termelési kilátások rövid távon továbbra is meglehetősen zavarosak.

A konjunktúraindexek egyelőre Európa-szerte csak minimális életjeleket mutatnak. Ezek közül kiemelendő a német gazdaság gyengélkedése. Pozitívum lehetne, hogy az elmúlt időszakban a magyar BMI újra a fellendülést jelző tartományba emelkedett, ugyanakkor a tényadatokkal a felmérés eredményei köszönőviszonyban sincsenek. A várva várt iváncsai SK Hungary a legfrissebb hírek szerint az első félév során fordulhat termelőre és ezzel érdemben emelkedhet a hazai kibocsátás. Emellett középtávon a termelésbe lépő jelentős kapacitásbővítések – főként a járműiparban, valamint szintén az akkumulátorgyártás terén – a kibocsátás érdemi fellendülését eredményezhetik, nagyobb volumenben a jövő évtől kezdve. A kedvező hatások kiaknázása azonban változatlanul leginkább a globális konjunktúra helyreállásának függvénye.